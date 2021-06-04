YÖK Başkanı Saraç: Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlardır

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, TBMM'de kadına karşı şiddetin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, “Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, TBMM'de kadına karşı şiddetin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı.

Saraç, Türkiye'de 207 yükseköğretim kurumunda öğrenci sayısının 8 milyon 219 bin 518, öğretim üyesi sayısının 90 bin 338 ve öğretim elemanı sayısının 180 bin 65 olduğunu açıkladı.

"2014 yılından bugüne kadar toplam 60 öğretim elemanı, kadına taciz durumu fiili ile üniversitelerden ihraç edilmiştir, 8 kişi alt ceza ile cezalandırılmıştır" diyen Saraç, Sadece 8 kişinin sözlü bir taciz olması ve ispatlanamaması gibi sebeplerle alt cezayla cezalandırıldığını kaydeden Saraç, "Ama YÖK olarak bakışımız şu; Cinsel taciz sübut bulmuş ise alt cezaya inmeden, geldiği gibi ihraç işlemlerini tamamlayacağız. Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Saraç, bundan dolayı üniversitelerin bir yarışa girdiklerini belirterek, şimdi de "kadın dostu üniversiteler"le ilgili bir süreç, bir yarışma başlatmayı planladıklarını söyledi.

TIKLAYIN - YÖK Başkanı Saraç: 2014'ten bu yana 60 öğretim elemanı, kadına tacizden ihraç edildi