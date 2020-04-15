CHP'li Güzelmansur: 4 bin özel anaokulu iflasın eşiğinde

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Meclis’e verdiği önergede yaklaşık 4 bin özel anaokulunun giderlerini karşılayamadığı için iflasın eşiğine belirterek “Salgına yönelik ekonomik tedbirler planlanırken özel anaokulları neden göz ardı edildi?” diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, özel anaokullarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Güzelmansur, önergenin gerekçesinde Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesiyle birlikte sayıları 4 bine yaklaşan özel anaokulların iflas ile karşı karşıya olduğunu belirtti. "Okullar kapandı; özel anaokulların faturaları ödenmeyi bekliyor" Özel anaokullarında öğretmen-personel maaşları, kiraları ve faturalarının ödenmeyi beklediğini söyleyen Güzelmansur, "Okulların kapanmasıyla birlikte özel anaokulların tek geliri olan öğrenci eğitim ücretleri kesildi, buna karşılık tüm giderleri devam ediyor" dedi. ‘Açıklanan ekonomik tedbirler özel anaokullarını kapsamadı’ Güzelmansur, açıklanan ekonomik tedbirlerin özel anaokullarını kapsayıcı nitelik taşımadığını söyleyerk, "Sayıları 4 bine yaklaşan özel anaokullarına ihtiyaç duydukları zaruri destekler verilmediği takdirde bu kurumların çoğu salgın bitse dahi faaliyete geçemeyecek duruma gelecektir” dedi. Güzelmansur, Mili Eğitim Bakanı Selçuk'a şu soruları sordu: Salgına yönelik ekonomik tedbirler planlanırken özel anaokulları neden göz ardı edilmiştir? Salgın nedeniyle eğitime ara verilmesi sonrasında, özel anaokullarından Milli Eğitim Bakanlığına iletilen sorun ve talepler nelerdir? Bunlarla ilgili ne tür işlem yapılmıştır? Tek geliri olan öğrenci eğitim ücretleri kesilen, buna karşılık tüm giderleri devam eden özel anaokullarının, sorunlarının çözümüne yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? Detayları nelerdir? TIKLAYIN - Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu: Ertelenen sınavlar için telaş yapmayın