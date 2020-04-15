Türk Eğitim Derneği Başkanı Pehlivanoğlu: Ertelenen sınavlar için telaş yapmayın

Çeşitli senaryolar üzerinde çalışılması gerekiyor. En kötü senaryo okulların bu yıl açılmamasıdır. Okullar hiç açılmazsa eğitim kaybı 65 okul günü olacaktır. Bu bir aylık takviye programıyla giderilebilir. Ancak ne olursa olsun öğrencilerin uzaktan eğitimde aldıkları kazanımları görmek gerekir. Bunun için de uzaktan eğitime yönelik bir kazanım değerlendirme testi yapılmalı.

Haziranda virüs noktalanırsa, okullardaki telafi süreçleri ağustosa bırakılmalı. Süreç noktalandığında birkaç gün de olsa çocuklar okullarına gitmeli, öğretmeniyle, arkadaşlarıyla bir araya gelmeli. Bu onların psikolojileri için çok önemli.

Bu yıl yapılacak liselere geçiş ile üniversite sınavları için öğrenciler ve ailelerinin tedirgin olduğunu biliyoruz. Önerimiz telaşlanmamaları. Dezavantaj herkes için var. Bu süreçte önemli olan disiplin. Ailelere de evde travmatik bir ortam yaratmamalı."