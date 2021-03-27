CHP'li Gürsel Tekin, uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun araçlarını paylaştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen ancak Dağ'ın bunu reddederek "Genel Merkez'de büro personeli" olduğunu söylediği Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerine bir yorum da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi.

Gürsel Tekin, Kürşat Ayvatoğlu'nun satışa çıkardığı lüks otomobillerin listesini "Asgari ücret AKP genel merkez büro personeli maaşı olsun" notuyla paylaştı.

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Söz konusu listede 165.000 liralık 'Volkswagen Golf 1.2 TSI Comfortline', 670.000 liralık 'Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6' ve 940.000 liralık 'Porsche Cayenne 3.0 Diesel' marka araçlar yer alıyor.

Söz konusu listenin sosyal medyaya konuşulmaya başlanmasının ardından Ayvatoğlu'na ait hesapta yer alan araç ilanları satış sitesinden kaldırıldı.