AKP'li Hamza Dağ: Ayvatoğlu özel kalemim değil, AKP Genel Merkezi büro personeli

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sonrası gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun özel kalemi olduğu iddialarını yalanladı ve zanlının genel merkez büro personeli olduğunu söyledi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi feshedilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Dağ ayrıca bir başka paylaşımında da "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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