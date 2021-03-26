AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Kürşat Ayvatoğlu'nun partimizle ilişiği kesilmiştir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun partiyle ilişiğini kestiklerini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demiröz, "Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro personeli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerimizle tamamen zır görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında içişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur. Söz konusu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizi manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı