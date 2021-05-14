CHP'li Erdoğdu: AKP emrinde görünen ancak ikramiyelerini gölgelerden alan müfteri 'belediye gazetecilerinin' tüm tezgâhlarını öğrendim

ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "AKP emrinde görünen ancak ikramiyelerini gölgelerden alan müfteri 'belediye gazetecilerinin' tüm tezgâhlarını öğrendim" açıklamasını yaptı.

Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana atılan iftiralarla ilgili hukuki işlerin tamamı ile avukat Uğur Poyraz ilgilenecek... AKP emrinde görünen ancak ikramiyelerini gölgelerden alan müfteri 'Belediye Gazetecilerinin” tüm tezgahlarını öğrendim... Her bedeli göze alarak bu karanlık siyasetle mücadele edeceğim..." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını iddia etti. Erdoğdu, dinlendiğini, takip ve tehdit edildiğini belirterek; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…" dedi. Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.

TIKLAYIN | CHP'li Aykut Erdoğdu'dan şantaj iddiası: Sayın Erdoğan, kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok; siz bir numarasısınız