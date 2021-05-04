CHP'li Aykut Erdoğdu'dan şantaj iddiası: Sayın Erdoğan, kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok; siz bir numarasısınız

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını iddia etti. Erdoğdu, dinlendiğini, takip ve tehdit edildiğini belirterek; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…" dedi.

Erdoğdu, siyasi şantaj iddiasında bulunurken, "Ben özel hayatım dolayısıyla sadece eşime hesap veririm. Benim eşim de bu mücadelenin bedelini bilerek bu mücadeleye girmeme izin verdi. Sizin şantajlarınıza boyun eğeceğimizi sanıyorsanız. Bunu zaman size gösterecek…" ifadesini kullandı.

"Benim en büyük korkum sizin gibi olmak"

"Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun" diyen Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğam, korkması gereken varsa o da sizsiniz. Sizin yerinizde olsam ne hapisten ne de başka bir şeyden korkardım. Benim büyük korkum hesap veremeyen, hesap veremediği için zulüm eden biri olmaktır. Siz olmaktır. Bu yüzden benim en büyük korkum sizin gibi olmak."

"Sayın Erdoğan, kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok. Gerçeği saklamanın da bir faydası da yok. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz. Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız.

"Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım"

"İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var. Milli çıkarlarımız sizin şaibeli servetinize kurban oldu. Benim tek muradım birgün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan Vatana İhanet suçuyla yargılanmanız. Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın.

Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım.

Son söz. Ben sizin iftiralarınızla baş edemedim bu bana dert oldu… Ben de size boyun eğmedim bu da size dert olsun… HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA… YÜCE DİVANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE… HODRİ MEYDAN…"

Erdoğdu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Öncelikle bu kriz ve salgın günlerinde biraz sonra yazacaklarımı sakin, mantıklı ve kararlı bir şekilde yazıyorum… Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı @rterdogan'dır…Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar…

Bakanlarınız, üst düzey kamu yöneticilerinizden, yargıçlardan ve komutanlardan devletin emrinden çıkıp suç aparatlarınıza dönüşenler kurduğunuz bu suç örgütünün parçaları… Önce bu suç örgütünüzün yaptıklarını yazacağım… Sonra da size yazacağım…

ATV ve Sabah grubundan muhabirleriniz en yakın çevremde olan kadın arkadaşlarımı arayıp benimle bir ilişkileri olup olmadığını soruyorlarmış… Sayın @rterdogan kurduğunuz düzeninizin bu alçak sorularına cevap vererek siyasi şantajınıza prim vermeyeceğim…

Şunu iyi bilin… Ben özel hayatım dolayısıyla sadece eşime hesap veririm… Benim eşim de bu mücadelenin bedelini bilerek bu mücadeleye girmeme izin verdi… Sizin şantajlarınıza boyun eğeceğimizi sanıyorsanız… Bunu zaman size gösterecek…

Telefonla arayıp hakkımda sorular sorduğunuz kadınlar bu toplumun en yürekli, en cesur kadınları… Ailemden sonra en yakın olduğum ve hiçbir karşılık beklemeden benim yüzümden bedel ödeyen ve bu gidişle de bedel ödemeye devam edecek olan bu can yoldaşlarımdan özür dilerim…

Fotoğraflarım ve görüntülerim varmış… Bunlarla tehdit ediyorlarmış… Elinizde ne varsa yayınlamazsanız şerefsiz, vicdansız ve alçaksınız… Ben sizinle savaştayım… Bu savaşta benim dışımda masum birini üzerseniz mesele benim adıma kişiselleşir… Kavgada yiğit olun…

Sayın @rterdogan öncelikle şunu bilmeniz isterim… Korku insani bir duygudur… Utanılacak bir durum da değildir… Sizden korkan sizin halinize düşsün… Ben ve benim gibi milyonlarca insan korku duvarını yıllar önce aştı… Şantajla, iftirayla, tehditle susarsam yüreğim kurusun…

Sayın @rterdogan korkması gereken varsa o da sizsiniz… Sizin yerinizde olsam ne hapisten ne de başka bir şeyden korkardım… Benim büyük korkum hesap veremeyen, hesap veremediği için zulüm eden biri olmaktır… Siz olmaktır… Bu yüzden benim en büyük korkum sizin gibi olmak…

Sayın @rterdogan size bu satırları okutursalar bunları neden yazdığımı düşüneceksinizdir… Ben sizin kurduğunuz düzenle yıllardır mücadele eden ve yaptıklarınız yüzünden sizden hiç haz etmeyen bir karşıtınızım…

Kurduğunuz yolsuz, adaletsiz ve vicdansız düzenin aparatlarıyla her gün çatışıyorum… Telefonlarım dinleniyor… Evim izleniyor… Takip ediliyorum… Taciz ediliyorum… Tehdit ediliyorum… İftiralar atılıyor…

Bunu sadece ben yaşamıyorum… Bu zulmü yüz binlerce insan yaşıyor… On binlerce insan sizin işlediğiniz suçlar dolayısıyla hapislerde çürüdü… Çürümeye devam ediyor… Milyonlarca insan bu suçlarınızın mağduru olma korkusuyla yaşıyor…

Sayın @rterdogan kurduğunuz suç örgütünün aparatlarıyla uğraşmanın faydası yok… Gerçeği saklamanın da bir faydası da yok… Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…

İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var… Milli çıkarlarımız sizin şaibeli servetinize kurban oldu… Benim tek muradım birgün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan Vatana İhanet suçuyla yargılanmanız… Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın…

Sayın @rterdogan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…

Son söz… Ben sizin iftiralarınızla baş edemedim bu bana dert oldu… Ben de size boyun eğmedim bu da size dert olsun… HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA… YÜCE DİVANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE… HODRİ MEYDAN…"