CHP’li Engin Altay: Bahçeli, Erdoğan’ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi ediyor?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili “Her Cumhuriyet Halk Parti’li genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ancak Genel Başkanı’mızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Genel Başkanı’mızın cumhurbaşkanlığı adaylığına ya da başka adaylığa Millet İttifakı ortak verecektir” dedi. Altay, partisinin grup toplantısında, suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Sayın Erdoğan’ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi ediyor? Bence öyle" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Doymadılar saray meselesine”

Bir tasarruftur gidiyor. 6. Tasarruf Genelgesi’ni yayınladı. Tabi Saray’ı ve Meclis’i muaf tuttu. Bu ülke 83 milyon. 70 milyon sefalet çekiyor ama devleti yönetenler zevki sefa içinde. Kuru ekmek, porsiyonları küçülmek, tasarruf, yoklukla sınanmak millete reva görülüyor ama beyefendi ve etrafı ne lükse ne paraya doyuyor. Para ticaretten kazanılır idi. Dünyada hala, para ticaretten kazanılıyor, Türkiye’de maalesef para siyasetten kazanılıyor. Tek sermayesi alyans olan insanların, bugün dünyanın en varlıklı devlet başkanları kategorisinde yer almasının kabul edilebilir olduğunu sanmıyoruz. Bu saray bir tane olsa ne ala. Senede bir hafta ya kalacak ya kalmayacak Okluk Koyu’nda yazlık saray yapıyor. Yazlık saray, kışlık saray, uçan saray, yüzen saray… Doymadılar saray meselesine. Bu millet açlık, kıtlık, darlık çekiyor. Gençler iş arıyor. Gençler uyuşturucu batağına saplanıyor.

“Yazlık sarayı, şehit yakınları ve gazilere tatil yeri yapacağız”

CHP iktidarında, Millet İttifakı iktidarında bunu yıkmayacağız. Bunu şehit yakınları ve gazilerimiz için rehabilitasyon ve tatil yeri yapacağız. Millet iktidarında bu da bizim sözümüz. Bir tasarrufa ihtiyaç varsa 3-4 maaş alanların maaşlarını kes kardeşim. 128 milyar doları kime cukka ettirdiğini bul kardeşim. Bunları yaparsan vatandaşın, kamunun kemer sıkmasına gerek kalmaz.

“Verdiği borcu, destek olarak sayıyor”

‘Doğrudan destek olarak 150 milyar dağıttık’ demiş. Verdiği borcu, doğrudan destek olarak sayıyor. Sadece ve sadece saraylara yapımında harcadığı para 13 milyar 416 milyon lira. Pandemide doğrudan harcadığı para da 14 milyon lira. Üç tane Mercedes otomobile 54 milyon TL ödeyen devlet başkanının vatandaşına ‘Allah bizi yoklukla sınıyor’ demesi nasıldır?

“AK Partili olmazsan taş yiyeceksin”

Milli Savunma Bakanlığı sanıyorum 3 bin 500 kişi alacak. Bunlar hakikaten Allah’tan korkmuyorlar. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı’na mesaj çekmiş. Bu personel alımından bahsediyor. ‘Başvuru yapan adaylar, formlarını İlçe Sekreterimiz Pınar Hanım’a gönderecek.’ Bu ne demek ya? AK Partili olursan ekmek yiyeceksin, olmazsan taş yiyeceksin. Bu ahlaksızlığın, terbiyesizliğin önde gideni. Milli Savunma Bakanı’na sesleniyorum. Bu sınavı iptal et. Sen de hayatında yemediğin şamarı yiyeceksin. Şanlı ordumuzun başındaki zata sesleniyorum: Buna dur desin.

“Türkiye yolsuzluk, özgür olmayan ülkelerde klasmanında dereceleri var”

Türkiye’nin dünya klasmanında dereceleri var. Yolsuzlukta, özgür olmayan ülkelerde, enflasyonda var. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyor beyefendi, e düşür faizi. Ben ve CHP, 128 milyar doları sormaya devam edeceğiz. Dostlarına bir gecede birer bazılarına onar milyar kazandırmışsın Erdoğan.

“AKP’nin kurulduğu devirde 200 liraya 120 dolar, şimdi 23 dolar alabiliyoruz”

200 lira en büyük banknotumuzdur. 2002 yılında, AK Parti kuruluş devrinde, en büyük banknotumuzun karşılığı 120 liraydı. 2014, beyefendi cumhurbaşkanı oldu, duraklama devri başladı, 200 liranın karşılığı 93 dolara düştü. 2018, tek adam devri başladı, karşılığı 43 dolar, buna gerileme devri diyoruz. Bugün 2021, bunun karşılığı 23 dolar. 120 lira alırken 23 dolar alıyoruz. Erdoğan, bunun sebebi sensin. Parayı pul eden sensin ve kendine saray yaptırmaya doymuyorsun. AK Parti kuruluşunda bundan 120 dolar alabiliyorduk, şimdi 23 dolar alıyoruz. Hepimizin cebinden çıkan 100 dolar var. Bu cebimizden çıkan nerede? 83 milyon korkmasın yeri belli. Vatandaşın parasının nerede olduğunu biliyoruz. Söke söke alacağız. 2018’de sadece para çalınmadı ki. 2018 Türkiye için tek adam rejiminin miladıdır. 10 liraya 9 ekmek alırken, şimdi 5 ekmek alıyoruz. Normal ekmek. 5 ekmek çalınmış. Sofranın bir şeyi gitti. 10 liraya 20 yumurta alıyorduk, 13 yumurta alıyoruz. 5 ekmeğimizi çalanlar, 7 yumurtamızı da çalmışlar. 100 liraya 11 litre yağ alırken, şimdi 5 litre alınabiliyor. 6 litre de ayçicek yağı çalınmış. Tek adam döneminde bizim 4 ekmeğimiz, 7 yumurtamız, 6 litre de ayçiçek yağımız çalınmış. Tava boş. Tavaya yağı dökemiyoruz, yumurtayı kıramıyoruz, ekmeği banamıyoruz. ‘Millet aç’ deyince de ‘kuru ekmek yiyorlar’, ‘tasarruf tedbiri.’ Sayın hanımefendi de bu açıklamayı keşke yapmasaydı. Siz küçültün porsiyonları. Simit hesabı yaparsam çıkamazsın. 2018 ile 2021 arasında elektriğe yüzde 99, doğalgaza yüzde 93 zam geldi. 2018 yılında 200 lira olan elektrik 400 lira. 250 olan doğalgaz faturası da 500’den aşağı değil. Masal anlatmaya devam ediyorsun, dinleyicisi yok. Devleti soydurma, milleti bölme, halkı da ezme. Bunlar senin fıtratında var, siyasetten zenginleşmek senin fıtratında var, çare sandık. O sandığı paşa paşa getireceksin. Şimdi o sandık gelirken paşa paşa 3600 ek göstergeyi, EYT’lilere emeklilik hakkını vereceksin, çiftçinin tarım kredi borçlarını sileceksin, öğrencilerin kredi borçlarının faizlerini sileceksin.

“Niye Rusya ile Amerika arasında kendini tost yapıyorsun”

F-35’lere verdiğimiz para ne oldu Erdoğan? F-35’ler ne oldu, F-16’lar artık kabiliyetlerini kaybetti. Türkiye’nin hava savunma sistemi yok olmak üzere. Devletin parasıyla gittin oraya ortak oldun, yanlış yaptın. Şimdi Türkiye’nin oradaki hak ve menfaatini korumaktan niye acizsin Erdoğan? S-400’e verdiğin bu kadar para ile S-400’leri sandıkta tutmak için mi verdin? Niye bu kadar acizsin? Niye Rusya ile Amerika arasında kendini tost yapıyorsun Erdoğan. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 309 milyon topladın, nerede bu para? ‘Biner lira veriyorum’ dedi ne ayıp şey. Paraları bloke etmiş, ‘çöktüm ben bu paraya’ de. ‘Beşli çete’ ne zaman doyacak? 220 milyarlık ihale verdin. ‘Beşli çete’ aş yesin, bizim müteahhitlerimiz taş mı yesin? FETÖ borsasından kaç kişiyi zengin ettiniz? Kaç okul, işletme, fabrika, imalathane yandaşlarına peşkeş çekildi. Bunları da sormaya devam edeceğiz. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan kurtaracağız. Siyaseti hep birlikte zenginleşme aracı olarak kurtaracak olan aziz milletimizin cesareti ve kararıdır.

“Genel Başkan, Erdoğan için ‘yardım ve yataklık yapıyorsun sen’ dedi, nerede bu savcılar”

Sayın Genel Başkanımıza fezleke geldi. 6 bin 500 savcıya sesleniyorum. Sayın Genel Başkan, Erdoğan için ‘yardım ve yataklık yapıyorsun sen’ dedi. Bir tane savcı da Cumhurbaşkanı’na ‘yardım ve yataklık yapmak demek nedir’ diye niye dava açmıyorsun? ‘Yalan söylemek’ hakaret de ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın’ demek hakaret değil mi? Nerede bu savcılar? Size adliye sarayları yaptılar ama içinde adalet yok. Erdoğan’a ‘yalancı’ dediği için dava açıyorsan, bunlarla ilgili de aç. Cumhur İttifakı ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldırın. Kokmuş, çürümüş de olsa adliyelerde hesaplaşalım.

“Bahçeli, Erdoğan’ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi ediyor?”

Erdoğan, İçişleri Bakanı ile mesafeyi açık tutuyor. Bahçeli, ‘bu mesafe kapanacak’ diyor. Süleyman Soylu, ‘bir siyasetçi mafyadan 10 bin dolar alıyor’ dedi mi? Dedi. Sıfatı nedir? İçişleri Bakanı, AK Parti üyesi ve eski yöneticisi. Peki Sayın Bahçeli, bu 10 bin dolar alan siyasetçiyi sen merak etmiyor musun? Sayın Erdoğan’ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi ediyor? Bence öyle. Tehdit demeyelim de bir ültimatom vermiştir. Bakalım göreceğiz. Bu basınç ve tehdide Erdoğan boyun eğecek mi eğmeyecek mi, teslim olacak mı olmayacak mı, göreceğiz. Süleyman Soylu, en büyük ortak bölendir ya da en küçük ortak katlayandır. Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı tahterevallisi olarak duruyor. Kim düşecek göreceğiz.”

“Millet İttifakı ortak karar verecek”

Altay, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesinin sorulması üzerine Altay, “Her Cumhuriyet Halk Parti’li genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ancak Genel Başkanı’mızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Genel Başkanı’mızın cumhurbaşkanlığı adaylığına ya da başka adaylığa Millet İttifakı ortak verecektir. Kuşoğlu’nun Genel Başkanı aday olarak görmek istemesi normaldir” dedi.

Deniz Baykal ile ilgili iddialara ilişkin soruya ise Altay, “CHP’ye genel başkanlık yapmış herkes bizim için değerlidir” yanıtını verdi. (ANKA)