Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kim demiş yalnız diye; itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izliyor, asla ama asla kabul etmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialarla tartışma konusu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı. "Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını siyasi linç girişimlerini zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum" diyen Bahçeli, "Geçin bunları geçin terörle mücadeleyi dağda taşta cesaretle yürüten bir hükümeti bir bakanı topyekûn tüm güvenlik güçlerini ama fakat demeden öz şartsız destekledik bundan sonra de destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur" diye konuştu.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında hakkında çeşitli iddialarla gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi. Bahçeli şunları kaydetti:

"Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye!"

"Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak içişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını siyasi linç girişimlerini zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terörle mücadeleden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücülerle iş tutan odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Geçin bunları geçin terörle mücadeleyi dağda taşta cesaretle yürüten bir hükümeti bir bakanı topyekûn tüm güvenlik güçlerini ama fakat demeden öz şartsız destekledik bundan sonra de destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur."