Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kim demiş yalnız diye; itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izliyor, asla ama asla kabul etmiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialarla tartışma konusu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıktı. "Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını siyasi linç girişimlerini zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum" diyen Bahçeli, "Geçin bunları geçin terörle mücadeleyi dağda taşta cesaretle yürüten bir hükümeti bir bakanı topyekûn tüm güvenlik güçlerini ama fakat demeden öz şartsız destekledik bundan sonra de destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur" diye konuştu.
Bahçeli, bugünkü grup toplantısında hakkında çeşitli iddialarla gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi. Bahçeli şunları kaydetti:
"Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye!"
"Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak içişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını siyasi linç girişimlerini zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terörle mücadeleden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücülerle iş tutan odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Geçin bunları geçin terörle mücadeleyi dağda taşta cesaretle yürüten bir hükümeti bir bakanı topyekûn tüm güvenlik güçlerini ama fakat demeden öz şartsız destekledik bundan sonra de destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur."
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Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok yakın bir kaynakla konuştuğunu belirterek şu sözlerini aktarmıştı:
“Bakan beye kalsa istifa etmekte bir an bile tereddüt etmez. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘istifa etsin’ mesajı göndermiş. 2 defa bu mesajı Binali Yıldırım beyin getirdiğini çok net biliyorum. Ama, bakan bey, bu duruma çok üzüldü. Sayın bakan, ‘Bana neden Binali Yıldırım mesaj getiriyor. Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor. Beyefendi yüzüme söylese hiçbir saniye beklemeden istifa ederim. Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim. Binali bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali beye inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben mi sana istifa et dedim dese ne olacak?.. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim?.. Diğer taraftan da sayın Devlet Bahçeli, bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım’ diyor.”