CHP'li Emir: İddialarla ilgili soruşturma açmak yerine en kolay yolu seçip, yurt dışına kaçmış birine yakalama kararı çıkartmışlar

CHP'li Murat Emir, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin olarak, "İddialarla ilgili soruşturma açmak yerine en kolay yolu seçip, yurt dışına kaçmış birine yakalama kararı çıkartmışlar" değerlendirmesini yaptı.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı, olan biteni günlerdir dizi izler gibi izliyordu. Cumhurbaşkanı konuşunca rahatlamış olmalılar ki; "bir şey yapalım" demişler. İddialarla ilgili soruşturma açmak yerine en kolay yolu seçip, yurt dışına kaçmış birine yakalama kararı çıkartmışlar." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 2 Mayıs 2021 tarihinde kendisine ait YouTube sayfasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, çok sayıda kişi, faili meçhul cinayetler ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunduğu 7 video yayınladı.



Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber ve Habertürk ekranlarına çıkarak, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu'nun yanındayız" mesajı vererek, "Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diye konuştu.