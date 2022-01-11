CHP'li Emir: Bahçeli’nin de bir başkasının da Türk Tabipleri Birliği’ni kapatmaya gücü yetmez

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “TTB bugün değilse ne zaman kapatılacak?” sözlerine tepki gösterdi. Emir, “Türk Tabipleri Birliği, kamu kurumu niteliğindedir. Bahçeli’nin de bir başkasının da Türk Tabipleri Birliği’ni kapatmaya gücü yetmez. Arkasında Türk halkı var ve Türkiye’deki sağlık ordusu var” dedi.

ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan CHP'li Emir, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli işin kolayını bulmuş. Sayın Bahçeli’nin fikirlerine kim uymasa veya kim Cumhur İttifakı’nın değirmenine su taşımasa ya ‘hain’ ya ‘terörist’ ya da ‘hemen kapatılması lazım.’ ‘Anayasa Mahkemesi kapatılsın’ diyor, Anayasa Mahkemesi’nin kararını beğenmezse.

Şimdi de ‘Türk Tabileri Birliği kapatılsın’ diyor. Oysa Türk Tabipleri Birliği’nin suçu ne? Türk Tabipleri Birliği diyor ki, ‘Turkovac aşısının faz 3 erken sonuçlarını açıklayın’ diyor. Çünkü, sonuç olmadan acil kullanım onayı verilmemiş olması gerekir. Acil kullanım onayı olduğuna göre sonuçların olması gerekir.

Bu sonuçları, Türk Tabipleri Birliği elbette Türkiye’deki insanların sağlığını korumak adına talep edecek. Bunu soruyor. Biz de soruyoruz. Şimdi biz bunu sorduk diye bizim susturulmamız mı gerekiyor? Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması mı gerekiyor? Anlamak mümkün değil.

Ama bilsinler ki Türk Tabipleri Birliği, kamu kurumu niteliğindedir. Kanunlardan yetki almaktadır ve halkın sağlığını savunduğu için arkasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vardır, arkasında 84 milyon vardır. Devlet Bahçeli’nin de bir başkasının da Türk Tabipleri Birliği’ni kapatmaya gücü yetmez. Arkasında Türk halkı var ve Türkiye’deki sağlık ordusu var. Biz Türk Tabipleri Birliği’yle gurur duyuyoruz.”

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