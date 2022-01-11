Bahçeli TTB'yi hedef aldı: Bugün değilse ne zaman kapatılacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın verilerinin eksik olduğunu iddia eden TTB'yi hedef aldı. MHP lideri Bahçeli, TTB'nin kapatılmasına yönelik çağrıda bulunarak "TTB yönetiminden hesap sorulmalı, milletine, vatanına, bayrağına bağlı yeni bir mesleki örgüt planlanıp hayata geçirilmelidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk Tabipler Birliği'ne yönelik (TTB) sert eleştirilerde bulundu.

"TTB yönetiminden hesap sorulmalı"

Yerli Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın verilerinin eksik olduğunu öne süren TTB'yi hedef alan Bahçeli, TTB'nin kapatılmasına yönelik çağrıda bulundu. Bahçeli, "TTB yönetiminden hesap sorulmalı, milletine, vatanına, bayrağına bağlı yeni bir mesleki örgüt planlanıp hayata geçirilmelidir" diye konuştu.