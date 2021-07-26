CHP'li Çeviköz'den Tunus açıklaması: Demokrasinin bu şekilde askıya alınmasını asla tasvip etmiyoruz

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Tunus'taki siyasi karışıklık ile ilgili, "Bu gelişme, bir ülkede belli yetkilerin tek adam tarafından demokrasiyi tehlikeye sokacak şekilde istismar edilebileceğini göstermesi açısından ibret vericidir. Tunus’ta demokrasinin askıya alınmasını asla tasvip etmiyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Tunus'ta yaşanan gelişmeler ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Emekli Büyükelçi Çeviköz, "Tunus’ta demokrasinin bu şekilde askıya alınmasını asla tasvip etmiyoruz" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Çeviköz'ün açıklaması şöyle:

"Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said’in hükümeti görevden alması, parlamentonun faaliyetlerini dondurması ve seçilmiş milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması tüm dünyada olduğu gibi tarafımızdan da dikkatle izlenmektedir.

Bu gelişme bir ülkede belli yetkilerin tek adam tarafından demokrasiyi tehlikeye sokacak şekilde istismar edilebileceğini göstermesi açısından ibret vericidir. Tunus’ta demokrasinin bu şekilde askıya alınmasını asla tasvip etmiyoruz.

Tunus, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 2011 yılında başlayan halk hareketleri ertesinde demokratik düzene kısa zamanda geçiş açısından örnek olmuştur. Bu geleneği sürdürerek mevcut süreci de anayasa ve hukuk düzeni çerçevesinde geride bırakmasını, ivedilikle parlamenter demokrasiyi yeniden hayata geçirmesini bekliyoruz."

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