Babacan'dan Tunus açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak Meclis'in yetkilerini dondurmasını değerlendirdi. Babacan, "Tunus’un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Tunus’ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz. Tunus’un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz."

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