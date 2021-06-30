CHP'li Çakırözer'den haziran ayı basın özgürlüğü raporu: Gazetecilerin nefesi kesilirse toplumun nefesi kesilir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eylem ve gösterilerde cep telefonu ile ses ve görüntü almanın engellendiği İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptal edilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Çakırözer, foto muhabiri Bülent Kılıç'ın ters kelepçe ile boğazına bastırılarak gözaltı alınmasına ilişkin ise “Meclis’ten eylem planları, reform paketleri çıkarılıyor ama gazetecilere hapis cezası veriliyor. Gazeteciler boynuna basılarak nefes aldırılamaz hale getiriliyor. Gazetecilerin nefesi kesilirse, toplumun nefesi kesilir” dedi.

hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, haziran ayında en az 40 gazeteci hakim karşısına çıktı, 8 gazeteci hakkında ceza talep edildi, 2 gazeteciye soruşturma açıldı, 2 gazeteciye 4 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası verildi, 1 gazeteci ise tutuklandı. Aralarında AFP muhabiri Bülent Kılıç’ın da bulunduğu 4 gazeteciye haber takibi sırasında şiddet uygulandı. Çakırözer, “Meclis’ten eylem planları, reform paketleri çıkarılıyor ama gazetecilere hapis cezası veriliyor. Gazeteciler boynuna basılarak nefes aldırılamaz hale getiriliyor. Gazetecilerin nefesi kesilirse, toplumun nefesi kesilir” dedi.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Haziran ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Çakırözer’in açıkladığı raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:

"40 gazeteci hakim karşısındaydı"

Haziran ayında en az 40 gazeteci hakim karşısına çıkarken, hakim karşısına çıkan 8 gazeteci hakkında ceza talep edildi, 2 gazeteciye 4 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası verildi, 2 gazeteciye soruşturma açıldı, 1 gazetecinin 5 yıla kadar hapsi istendi, 1 gazeteci tutuklandı, bir gazeteci hakkında verilen hapis cezası onandı.

"3 gazeteciye haber takibinde saldırı"

Gazetecilere haber takibi sırasında yapılan saldırılar haziran ayında da devam etti. Haziran ayında 3 gazeteci saldırıya uğradı. Taksim’de düzenlenen Onur Yürüyüşü’nü takip eden foto muhabiri Bülent Kılıç’ın da aralarında bulunduğu onlarca gazeteci emniyet genelgesi gerekçe gösterilerek engellendi.

"Baskıda bir dönüm noktası"

Taksim’de düzenlenen Onur Yürüyüşünü takip eden onlarca gazetecinin yürüyüşü takip etmesi engellendi. AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç'a yapılanlar ise gazetecilere yönelik baskıda bir dönüm noktası oldu. Kılıç boğazına basılarak, ters kelepçe ile gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bu genelgenin iptali çağrısında bulunuyorum. Bu genelge sonrasında artık gazeteciler basın kartlarının gösterilmesine dahi izin verilmeden, şiddetle, baskı ile gözaltına alınıyor. Nefesi kesilmek isteniyor. Gazetecilerin nefesi kesilirse, toplumun nefesi kesilir.

"Erişim engelleri yolsuzluk gerçeğinin üstünü örtüyor"

Haber sitelerine, haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik erişim engellemelerinin sürdüğüne dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

“Yolsuzluk haberlerinden, görevi kötü kullanmaya her ay yüzlerce habere erişim engeli getiriliyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklamaktan, dolandırıcılık iddialarına yönelik haber ve köşe yazılarına 2018 yılından itibaren erişim yasağı getirilmiş. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin tespitine göre 9 haber ve yazıya, ayrıca farklı medya kuruluşlarında ise toplam 48 linke erişim engeli getirilmiş. Erişim engelleri gelmese belki de bu noktaya gelinmeyecekti. Bugün Türkiye’de erişim engellemeleri yolsuzluk, istismar, kadın cinayetleri, rüşvet gibi birçok gerçeğin üstünün örtülmesi için kullanılıyor. Gazetecinin cezaevine girmesi kadar haberin engellenmesi de basın özgürlüğünü ve haklın haber alma hakkını yok etmektedir.”

"Tasarrufu, lüksünüzden keserek yapın"

Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı’nın “Tasarruf Tedbirleri” başlıklı genelgesi ile kamu kurumlarına gazete alımının yasaklanmasını da değerlendirdi. Çakırözer, “Yazlık, kışlık saraylardan, bürokratların ballı maaşlarından, onlarca VIP uçaktan tasarruf yok, gazeteden var. Tasarrufu gazete alımından değil, lüksünüzden, şatafatınızdan keserek yapın” dedi. (ANKA)

TIKLAYIN - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bülent Kılıç açıklaması: Basın mensubu olduğu emniyette öğrenildi

TIKLAYIN | İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

TIKLAYIN | Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi; gözaltılar var

TIKLAYIN | CHP, AFP fotomuhabiri Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı: Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor

TIKLAYIN | Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı