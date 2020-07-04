CHP'li Bülent Tezcan: Barolar, 'Yargıda arşıâlâya çıktık' deseydi, bu teklif gelir miydi?

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, çoklu baro teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerine "Barolar, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında, yargı reformlarında arşıâlâya çıktık, bu paketlerle yürüyoruz' deseydi. Bu teklif gelir miydi, gelmez miydi" diye sordu.

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Çoklu baro teklifinin ele alındığı Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Şu ana kadar 28 maddelik tekliften 5 madde kabul edildi. Komisyona katılmak için müzakere çağrısı yapan baro başkanları da Meclis önündeki oturma eylemlerine 3. günde devam ediyor.

Adalet Komisyonu'nda söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP ve MHP'li milletvekillerine şu soruları sordu:

"İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu yani bu bölmeye çalıştığınız barolar ve büyük diğer barolar ve Barolar Birliği, avukatların bütçelerinden topladığı, paralarla her ay bir gazetede tam sayfa bir ilan verseydi, deseydi ki: 'Sayın Cumhurbaşkanımız, grip olmuş kendisine acil şifalar diliyoruz.'

Deseydi ki: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin öncülüğünde Türkiye’de yargı reformlarında arşıâlâya çıktık, bu paketlerle yürüyoruz.' Ben size bir şey soruyorum kendi içinizden yemin ederek bunun cevabını verin, bu teklif gelir miydi, gelmez miydi?"

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