Baro başkanları Meclis önünde 3. günde: Nasıl çoklu devlet olmazsa, çoklu baro da olmaz

Adalet Komisyonu'nda 'Çoklu baro' görüşmeleri devam ediyor. Komisyona alınmayan baro başkanları ise TBMM önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Başkanlar yaptıkları açıklamada, 'çoklu devlet, çoklu Diyanet olmayacağı gibi çoklu baro da olmaz' dedi.

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Meclis’in Çankaya girişinde 3 gündür oturma eylemi yapan baro başkanları, komisyon toplantısı devam ederken basın açıklaması yaptı. Baro başkanları, Meclis’e geliş sebeplerinin diyalog ve çözüm olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’dan randevu taleplerini yineledi.

"Diyalog ve müzakere için bekliyoruz"

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre baro başkanları adına basın açıklaması yapan Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, komisyon toplantısına katılmak için her türlü yolu denediklerini ancak sonuç alamadıklarını kaydetti. Dursun, Meclis girişinde 3 gündür diyalog ve müzakere için beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, her ne kadar çözümden yana olmadığımızı söylese de asıl çözümden yana olmayan kendisidir. Her şeyden önce Metin Feyzioğlu arabulucu değildir, baroları temsil eden birlik başkanıdır. Biz diyalogtan yana olduğumuzu, gerçekleri anlatma isteğimizi sayın Cumhurbaşkanı Erdogan’a da ilettik. Oradan da bize geri dönüş yapılmadı. Biz Türkiye’nin üniter yapısı korunarak bir hukuk devleti kalmasını istiyoruz. Doğrudan avukatları ilgilendiren bir yasa teklifi görüşülürken komisyona katılma talebimiz reddedildi. Çoklu devlet, çoklu Diyanet olmayacağı gibi çoklu baro da olmaz.”

"Meclis Başkanı ve Komisyon Başkanını buraya davet ediyoruz"

Dursun, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Adalet Komisyonu’nda görüşülen yasa değişikliği teklifi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’i ilgilendiriyor, size ne oluyor diyorlar. Bizleri içeriye bir alsınlar da anlatalım bize ne oluyor. Çoklu baro hayata geçerse atanacak bütün hakim ve savcılar töhmet altında kalacak. Buradan tarihi bir çağrıda bulunuyoruz: Adalet Komisyonu başkanımızı ve Meclis başkanımızı buraya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanına da çağrımızı yineliyoruz.”

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