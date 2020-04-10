'CHP'li belediyelerin aşevlerine bağış yasağı'na vatandaştan itiraz: Geçinemiyoruz, belediye yardım etmese aç kalırız

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olan 71 yaşındaki Fatma Teyze, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi aşevinden 5 yıldır gıda ihtiyacını giderdiğini belirtirken, "Ne etimiz ne tavuğumuz eksik oluyor. Benim bir gelirim yok belediye yardım etmese aç kalırız" dedi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin aşevi bağış hesaplarının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılmasının ardından Odunpazarlı Fatma Teyze, karara tepki gösterdi. 5 yıldır gıda ihtiyacını buradan giderdiğini söyleyen Fatma Teyze, "Ne etimiz ne tavuğumuz eksik oluyor. Benim bir gelirim yok belediye yardım etmese aç kalırız" dedi.

Bir çocuğu epilepsi hastası olan ve hiçbir geliri olmadığı için gıda ihtiyacını belediyenin aşevinde karşılayan Fatma Teyze, "30 Senedir Odunpazarı'nda yaşıyoruz. Şeker hastasıyım. Günde iki öğün yemek veriyorlar. Ne istersek fazla fazla veriyorlar. Kuyruk filan da olmaz, biz çok memnunuz. Geçinemiyoruz. Oğlum var, bekar o da rahatsız. Belediye başkanı da geliyor durumumuzu görüyor, soruyor. Ne etimiz ne tavuğumuz, hiç eksik kalmıyor. Vermezlerse aç kalırız" dedi.

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"İyilik bize bulaştı, aşevi yardımından vazgeçmeyiz"

Onun ardından yayına bağlanan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, aşevinin 13 yıldır hizmet verdiğini söylerken "Mansur başkanın dediği gibi İyilik bulaşıcıdır. İyilik bize bulaştı biz bu işten vazgeçmeyeceğiz" dedi. Kurt, yaşananları şöyle anlattı:

"Aşevimiz 2007'den bu yana devam ediyor. 2014'te biz kapasitesini çok büyüttük. 15 bin kişiye aynı anda yemek verebiliyoruz. Belediyelere bağış meselesi abartıldı. Diğer yardım kampanyası ile karıştırıldı ondan birkaç gün sonra da burayı iptal ettiler diye düşünüyoruz. İptal edildiğini de bankadan öğrendik. Kaymakamlık yazısıyla "Yardım toplama kanununa aykırıdır, elde ettiğiniz yardımlar yasaklanmıştır" denildi. Kaymakam beyi aramadım onların tavrı belli. Yukarıdan gelen emri uyguluyorlar. Burada söylemlerin tersine birlik, beraberlik gibi lafların aksine CHP'li belediyelerin yapmakta olan işleri nasıl engelleriz onun için uğraşıyorlar. Bizim yaptığımız gıda yardımlarının yüzde 10 en fazla 15'i yardımlardan gelen bağışlardır. 1 milyon lira harcıyorsak 100 bini gelen bağışlardandır. Aşçımız ve çalışan personelimiz var. Yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Yoksullara yardım işini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şu anda bizim o hesaba bağış alma işlemlerimiz durdurulmuştur. Ama inada bindi. Vatandaş bize şimdi un, pirinç, kıyma, ve et gibi temel yiyecek malzemeleri getiriyor. Dayanışma duygusunu bitirme şansları yok. Mansur başkanın dediği gibi İyilik bulaşıcıdır. İyilik bize bulaştı biz bu işten vazgeçmeyeceğiz."

Ne olmuştu?

CHP'li belediyelerinin yeni tipi Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyasının ardından İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamış ve belediyelerin hesapları bloke edilmişti. Genelgede belediyelerin bağış toplamasının yasaya uygun olmadığı ifade edilmişti.

Ortak açıklama yapan büyükşehir belediye başkanları ise Belediyeler Kanunu'nda belediyelere bağış toplama imkanı verildiğini ve genelgenin yasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

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