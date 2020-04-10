Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesapları bloke edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinin hesapları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek bloke edildi.

Belediye, bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Belediye’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz.Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!"

Ne olmuştu?

CHP’li belediyelerinin Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyasının ardından İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamış ve belediyelerin hesapları bloke edilmişti. Genelgede belediyelerin bağış toplamasının yasaya uygun olmadığı ifade edilmişti.

Ortak açıklama yapan büyükşehir belediye başkanları ise Belediyeler Kanunu’nda belediyelere bağış toplama imkanı verildiğini ve genelgenin yasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

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