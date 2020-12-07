CHP'li belediye, asgari ücreti 3 bin 100 liraya çıkardı

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak. İşçi konfederasyonları, mevcut 2324 lira ücretle bir ailenin geçinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, hükümetten buna göre bir rakamla masaya gelmesini istiyor.

CHP'li belediyeler ise asgari ücreti önümüzdeki yıl için 3 bin liranın üzerine çekiyor. Manisa'nın CHP'li Akhisar Belediyesi, asgari ücretin 3100 liranın altında olmayacağını duyurdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına" dedi.

CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin liraya yükseltildi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Kırşehir Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kâra geçirdiklerini söyledi.

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