Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: 2021 asgari ücreti net 3 bin 770 TL’ye çıkarılmalı

Ülkede yaklaşık 10 milyon kişi açlık sınırı altında, 2 bin 324 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu ay sonunda açıklanacak olan asgari ücret için görüşmeler başlarken, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu, 2021 asgari ücretinin 3 bin 770 TL olması gerektiğini hesapladı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal imzalı habere göre, Asgari ücret alan insanların yetersiz beslendiğine, faturalarını ödeyemediğine, çocuklarının uzaktan eğitim görmesi için gerekli donanımı sağlayamadıklarına ve “iki yakalarını bir araya getirmek için” borç batağına saplandıklarına dikkat çeken Kozanoğlu, asgari ücrette yapılacak hakça bir artışın, ekonomiyi de canlandıracağına dikkat çekti.

Salgın sürecinde dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de yükseldiğine dikkati çeken Kozanoğlu, bunda artan döviz kurunun etkili olduğuna dikkat çekti. Kozanoğlu, tüm bunlar dikkate alınarak asgari ücretin belirlenme biçiminin demokratikleştirilmesi için şu önerilerde bulundu: