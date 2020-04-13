​CHP'li Altay'dan Soylu yorumu: TBMM'de ettiği yemin düştü, yeniden atanması gerek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeminin düştüğünü söyleyerek, "Sayın Erdoğanın kendisini yeniden ataması ve Sayın Soylu'nun TBMM de yeniden yemin etmesi gerekir" dedi.

Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Kamuya mal olduktan sonra sayın bakanın mecliste ettiği yemin düşmüştür. Dolayısıyla Sayın Erdoğanın kendisini yeniden ataması ve Sayın Soylu'nun TBMM de yeniden yemin etmesi gerekir" dedi.

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