CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: Herkesle kirli ilişkilerin var; hala daha utanmayıp seviyeni belli ediyorsun

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Yalancı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

CHP'li Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu'nun fotoğrafını "Kriminal" yazısıyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki yüzlerce iddiaya aylardır cevap verememiş Suç İşleri Bakanı’na bak. Terbiyesiz adam, ülkede asayişi sağlamakla görevlisin ama uyuşturucu kaçakçılarından, cinsel suç faillerine kadar herkesle kirli ilişkilerin var. Hala daha utanmayıp seviyeni belli ediyorsun."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yalancı" diyerek tepki gösterdi.

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