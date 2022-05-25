Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalancı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yalancı" diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı "kaçış planın anatomisi" videosunun ardından iktidar kanadından tepkiler gelmeye devam ederken, Bakan Soylu da Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Yalancı" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de paravan bir vakıf kurulduğunu ve vakfın asıl yönetiminin Erdoğan ailesi üyelerine ait olduğunu iddia etmişti.

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler" diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, halka seslenmiş, "Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok" demişti.

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