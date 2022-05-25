CHP'li Emir'den Bakan Soylu'ya: Cevap vermeye değmezsin

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Yalancı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cevap vermeye değmezsin. Seni ciddiye almıyoruz Soylu!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yalancı" diyerek tepki gösterdi.

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