CHP’li Akın: Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun doğal gazı kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AK Parti iktidarının yanlış politikalarının ülkemize getirdiği ekonomik buhran sonucunda bizim araştırmalarımızdan el ettiğimiz sonuçlara göre; her ay ortalama 185 bin konutun faturası ödenemediği için elektriği, 80 bin konutun da doğal gazı kesilmiştir. Zamlar da devam ediyor. Geldiğimiz noktada AK Parti eşittir zam oldu. İktidar bize bir kez daha gösterdi ki enerji faturalarının düşürülmesi için hiçbir politikası yok. Tek politikası beceriksiz politikalarını örtmek için zam yapmak. 84 milyon vatandaşımızı müşteri olarak gören bir iktidar var” dedi.

"Bu bir itiraftır"

Akın, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akın, "Sayın Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturalarındaki vurguna dikkat çektiği sosyal medya paylaşımı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık elektrik desteği alan hane sayısını açıklamak zorunda kaldı. İktidar, 2.1 milyon hane yani yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımıza elektrik desteği verildiğini itiraf etti. Bu bir itiraftır ve bu itiraf Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranı da ortaya koyan veridir." dedi.

"Sanki Bakanlar olmuş boş bakan"

"Belgeler burada. Aile ve Sosyal Bakanlığı’na ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na sorduğumuz sorular bunlar. Saklıyorlar çünkü yanlış politikalarının bedelini vatandaşlarımız ödüyor. Vatandaşlarımız ekonomik buhranda büyük bir mücadele veriyor. Korkuyorlar, açıklayamıyorlar. Bu desteklerden yararlananların sayısını ay ay sordum, açıklayamıyorlar. Ya kime verdiklerini bilmiyorlar ya da gerçek ihtiyaç sahiplerine değil de milletin hakkını oy devşirmek için kullanıyorlar. AK Parti iktidarı ülkemizi yoksullaştırdı, tarımı bitirdi, üretimi bitirdi, kentlerde kent yoksulları oluştur. AK Parti ‘yoksulluğu bitireceğim’ diyerek geldi ama vatandaşlarımız çok daha fazla oranda yoksullaştı. AK Parti iktidarına ‘koronavirüs salgını sonrası elektrik tüketimi desteğinden yararlanan var mı’ diye sordum. Yine yanıt yok. Sanki bakanlar olmuş boş bakan. Sayın Bakan Derya Yanık çıksın açıklasın. Bu ülkede kaç yoksul var? Kaç kişi evine ekmek götüremiyor? Kaç hane karanlıkta kaldı? Kaç hane evini ısıtamıyor. Maalesef her 12 haneden biri muhtaç durumu getirildi."

"Müjdelerle milletin aklıyla alay ediyorlar"

"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e her ay düzenli olarak soruyorum. ‘Türkiye’de kaç mesken, kaç ticarethane, kaç sanayi, kaç tarımsal sulama elektrik faturasını ödemedi?’ Tek bir cevap yok. Doğal gazı kesilen vatandaş sayısını soruyorum. Yine sus pus. Müjdelerle milletin aklıyla alay ediyorlar. Zam üstüne zam yapıyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu gerçekler vatandaşımıza büyük sıkıntı olarak ortaya çıkıyor."

"Tek politikaları zam"

"AK Parti iktidarının yanlış politikalarının ülkemize getirdiği ekonomik buhran sonucunda bizim araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre; her ay ortalama 185 bin konutun faturası ödenemediği için elektriği, 80 bin konutun da doğal gazı kesilmiştir. Zamlar da devam ediyor. Geldiğimiz noktada AK Parti eşittir zam oldu. İktidar bize bir kez daha gösterildi ki enerji faturalarının düşürülmesi için hiçbir politikası yok. Tek politikası beceriksiz politikalarını örtmek için zam yapmak. 84 milyon vatandaşımızı müşteri olarak gören bir iktidar var."

"Şirketlere değil vatandaşa destek olun"

"Bu yanlış politikaların bedelini 84 milyon vatandaşımız ödüyor. Elektrik faturalarından tahsil edilen dağıtım bedeli ve desteklemeler üzerinden bu artan maliyetler karşılanabilir. Önümüzdeki ay iktidarın vatandaşları mı yoksa şirketleri mi kollayacağını hep birlikte göreceğiz. AK Parti iktidarını uyarıyoruz. Sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesine yaptığınız yüzde 15’lik son zammı vatandaşa asla yansıtmayın. Gözümüz üzerinde. Haneye, esnafa, çiftçinin kullandığı elektriğe, doğal gaza zam yapmayı düşünmeyin. Elektrik şirketleriyle görüşün; şirketlerin değil vatandaşın yanında olun."

Kılıçdaroğlu ve Yanık arasında elektrik zammı tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada elektrik faturası için halka destek verilmesi gerektiğini söylemişti: "Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız."

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu sözlerle yanıtladı "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar lirayı geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a elektrik zammı uyarısı: Böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!

TIKLAYIN - Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil