Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik tüketim desteğine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap verdi. Yanık, "2,1 milyon haneye verilen 'Elektrik Tüketim Desteği' 2,9 milyar TL'yi geçti" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren Bakan Yanık, 1 Mart 2019'dan beri ihtiyaç sahibi ailelere verilen 'Elektrik Tüketim Desteği'nin 2.9 milyar TL'yi geçtiğini söyledi.

Bakan Yanık, yaptığı paylaşımda, "1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL'yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız" notunu düştü.

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