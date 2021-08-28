Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a elektrik zammı uyarısı: Böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin "bankalara döviz üzerinden olan borçlar ile kuraklıkla maliyetlerin artmasını" gerekçe göstererek yüzde 8 ila 15 arasında zam talebinde bulunmasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!" diye uyardı.

"Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir" diyen CHP lideri, "Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.