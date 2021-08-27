Elektrik şirketlerinden yeni zam talebi

Eray GÖRGÜLÜ

Temmuz ayında elektriğe yüzde 15 zam yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sektörün talepleri doğrultusunda yeni bir elektrik zammını tartışıyor. Elektrik dağıtım şirketleri, önümüzdeki Ekim ayında ve ardından da 2022 Ocak aylarını kapsayacak şekilde yeni zam ihtiyacı oluştuğunu belirtirken, "Bankalara döviz üzerinden olan borçlar birikiyor. Kuraklıkla da maliyetler iki katına çıktı" gerekçesiyle yüzde 8 ile 15 arasında zam talebinde bulundu.

Vatandaş, Temmuz ayında elektrik faturasına gelen yüzde 15 oranındaki zammın şokunu yaşarken elektrik dağıtım şirketlerinin şimdiden yeni zamlar için EPDK’nın kapısını çaldığı öğrenildi. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam talebine gerekçe olarak, döviz üzerinden borçlanan şirketlerin bankalara olan borç yükleri ile piyasa takas fiyatı (PTF) ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerindeki artış gösterildi.

Sektör temsilcileri: En az iki katı olmalıydı

Dağıtım bedellerinin son üç yılda yaklaşık iki kat arttığını ve söz konusu maliyetin ek maliyet dağıtım bedeli olarak faturalara yansıtılması gerektiğini öne süren şirket temsilcileri, kuraklığın etkisiyle elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin düşen payına da dikkat çekti. Bu şekilde yaklaşık yüzde 10'un üzerinde bir kayıp yaşandığını ifade eden elektrik dağıtım şirketi temsilcileri, "5 sene önce santral fizibiliteleri yapılırken elektriğin kilowatt saatinin 10 centten satılacağı hesaplanmıştı. Ancak şu anda 5 cent. Şu anki fiyatlar en az 2 katı olmalıydı. Dolayısıyla Ekim ayında en az yüzde 8 ile 15 arası, Ocak ayında da aynı şekilde artışa gidilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. EPDK, her 3 ayda bir geçerli olacak şekilde elektrik tarifelerini güncellerken, son yapılan yüzde 15’lik zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmişti. Şimdi de alınacak bir zam kararı 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek.

CHP'li Ahmet Akın'dan eşel mobil önerisi

Son gelen yüzde 15'lik zam, vatandaşın büyük tepkisine neden olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün, "Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5'li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Akın da, eşel mobil sistemi önerisini gündeme getirmişti. Akın, "İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirilen eşel mobil sistemine benzer bir modeli elektrik için de gündemine almalı ve vatandaşımızın elektrik faturalarını düşürmelidir. Bir kere de vatandaş lehine karar alın” ifadesini kullanmıştı.