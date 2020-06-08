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Medya

CHP'li Ağbaba: Gerçekleri yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak, bitip tükenmişliğin resmi; Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalı

08 Haziran 2020 12:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasını tepki gösterdi. 

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne yine AKP faşizmi ile uyandık. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Tükel ile OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak,bitip tükenmişliğin resmidir.
Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı

TIKLAYIN | Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

 

 

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