CHP'li Ağbaba: TÜİK, üzerindeki baskıyı sorumluluk almayarak kabul ediyor; talimatla veri açıkladığının itirafıdır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in asgari ücret görüşmelerinde bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayı reddetmesini eleştirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, ilk kez asgari ücret görüşmelerinde bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak adeta 'ben bu işte yokum' diyerek kaçmaya çalışıyor. Bu talimatla veri açıkladığının bir itirafıdır.

TÜİK, üzerindeki baskıyı sorumluluk almayarak kabul ediyor; talimatla çalıştığını, her yıl açıkladığı alternatif asgari ücret önerisini bu yıl açıklamayarak itiraf ediyor."

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