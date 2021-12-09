CHP'li Ağbaba: TÜİK, üzerindeki baskıyı sorumluluk almayarak kabul ediyor; talimatla veri açıkladığının itirafıdır!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili <strong>Veli Ağbaba, </strong>TÜİK'in asgari ücret görüşmelerinde bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayı reddetmesini eleştirdi.</p>\n<p>Twitter'dan açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı: </p>\n<p><em>"TÜİK, ilk kez asgari ücret görüşmelerinde bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak adeta 'ben bu işte yokum' diyerek kaçmaya çalışıyor. Bu talimatla veri açıkladığının bir itirafıdır.</em></p>\n<p><em>TÜİK, üzerindeki baskıyı sorumluluk almayarak kabul ediyor; talimatla çalıştığını, her yıl açıkladığı alternatif asgari ücret önerisini bu yıl açıklamayarak itiraf ediyor."</em></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/disk-genel-baskani-tuik-in-asgari-gecim-maliyeti-hesaplamasini-komisyona-sunmamasi-kabul-edilemez,999522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DİSK Genel Başkanı: TÜİK'in asgari geçim maliyeti hesaplamasını komisyona sunmaması kabul edilemez</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/asgari-ucret-pazarliklarinda-ilk-rakamlar-geldi,999515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlanamadı; Türk-İş ve TİSK rakamları arasında 800 liralık fark</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/tuik-uzerimize-kaliyor-diyerek-iscinin-aylik-asgari-gecim-tutarini-hesaplamak-istemedi,999417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TÜİK, "üzerimize kalıyor" diyerek işçinin aylık asgari geçim tutarını hesaplamak istemedi</a></strong></p>\n</body>\n</html>