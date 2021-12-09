Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlanamadı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) ev sahipliğinde sona erdi. Toplantı sonrasında konuşan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nurcan Önder asgari geçim tutarına ilişkin olarak "TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş diyor ki, 'ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim' diyerek bu rakam da '3 bin 900’ün altına düşmez diyor" ifadelerini kullandı.

Önder'in açıklamalarından sonra söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 3100 lira gibi bir tekliflerinin olmadığını açıklarken, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Konuyla ilgili TİSK'ten de yazılı açıklama yayımlanırken "Asgari ücretin 3100 TL olması gibi bir teklifimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

Önder yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

"İfade edildiği gibi çalışanların yüzünün güleceği bir asgari ücreti henüz bulamadık"

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat zor bir süreç yaşandığını ifade ederken, "İşveren kesiminde uyuşmazlıklarımızı maalesef gideremedik" dedi. Irgat şunları kaydetti:

"Döviz kurlarının yüze 80 arttığını ve son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon ve dolayısıyla insanların alım gücünün o oranda düşmesi elbette ki asgari ücretliyi daha zor duruma soktu. Biz diyoruz ki büyüme rakamları açıklanıyor, büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Ancak şu noktada bunu sağlayamadık. İfade edildiği gibi çalışanların yüzünün güleceği bir asgari ücreti henüz bulamadık ama bir toplantı daha olacak. Bu defa görüşmeleri erken bitiririz diye düşünmüştük ama kanaatimce öyle bir durumda olmadığımız ortaya çıktı"

Nazmi Irgat ayrıca "İşverenlerin yoğun itirazı sonucu TÜİK rakamlarını açıklayamadı. Komisyon başkanımız açıkladı" dedi.

"3 konuda mutabakata vardık"

TİSK Genel Sekteri Koç ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik. Bahsedilen 3100 lira gibi önerilen bir rakam olmadı. Bizim tavrımız devam ediyor çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Başka enflasyon açıklayan kurumlarda var ama bizim esas aldığımız TÜİK'tir.

3 konuda mutabakata vardık. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi yani yüzde 14'ün yüzde 9'a inmesi. İşverenlere verilen 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. 2. mutabakat; özellikle 1. vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilmesi. 3. mutabakat; 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli olan yerlerde ilk yılda uygulandığı gibi yüzde 6 uygulanması, toplu iş sözleşmesi olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması" Asgari ücretin 3100 TL olması gibi bir teklifimiz yok" dendi.

TİSK'ten yazılı açıklama

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Önder'in TİSK'in asgari geçim tutarının 3100 TL olduğunu ifade etmesinin ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, böyle bir tekliflerinin olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili TİSK'ten saatler sonra yazılı basın açıklaması da gelirken, kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Asgari ücretin 3100 TL olması gibi bir teklifimiz yok" dendi.

Yazılı açıklamada şöyle şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü asgari ücret belirleme toplantısının ardından tarafların önerileri olarak basına bazı hatalı rakamların yansıdığını üzülerek takip etmekteyiz. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu belirleme toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir.

Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Haccettepe Üniversitesi Beslenme Kalıbı Referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur.

Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır."

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.