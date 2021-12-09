DİSK Genel Başkanı: TÜİK'in asgari geçim maliyeti hesaplamasını komisyona sunmaması kabul edilemez

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "TÜİK her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl komisyona sunmaktan vazgeçmiş. Bu durum kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Çerkezoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜİK bir kamu kuruluşu olarak yapması gereken temel görevleri savsaklayamaz. Açıkladığı enflasyon oranları ile milyonlarca çalışanın ücretlerini belirleyen TÜİK sıra yaşam maliyetini hesaplamaya gelince bundan kaçınıyor. Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğine göre asgari ücrete ilişkin kararın toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur." düşüncesini dile getirdi.

Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilgi TÜİK tarafından hesaplanması gereken yaşam maliyetidir. TÜİK bütün bilgilere sahip olduğu halde neden bu veriyi komisyona sunmaktan kaçınmaktadır? TÜİK’e bu yönde bir baskı ve telkin mi gelmiştir? TÜİK’in bekar bir işçinin yaşam maliyetini hesaplamaktan kaçınmasının sebebi 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin ortaya çıkması mıdır? TÜİK bunu saklamak istiyorsa nafiledir. Hesaplamamıza göre 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyeti (yoksulluk sınırı) Ekim 2021 ayı itibariyle 10 bin 335 TL’dir. Bu rakamın kasım ve aralık ayında çok daha yüksek olduğu açıktır. TÜİK’in sorumsuzluğu ve sorumluluktan kaçınması kabul edilemez"

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