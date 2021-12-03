CHP'li Ağbaba'dan Bakan Soylu'ya yanıt: Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ana Muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Twitter'dan Soylu'nun açıklamasını alıntılayan CHP'li Ağbaba, şunları yazdı:

"Ana muhalefet partisi, kamu adına hesap sorma yetkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. Hesap vereceksiniz!"

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TIKLAYIN - Soylu'dan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na: Ana muhalefet partisi genel başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez