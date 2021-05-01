CHP'li Ağbaba'dan "alkol yasağı" açıklaması: AKP anayasal suç işliyor, valilere suç işletiyor!

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tam kapanma nedeniyle alkol satışının yasak olacağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Pandemi bahanesiyle alkol satışını yasaklamak hem anayasaya aykırıdır hem de yaşam tarzına müdahaledir. AKP, anayasal suç işliyor, valilere suç işletiyor" dedi.

CHP'li Ağbaba, Artan Koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla uygulanan 17 günlük tam kapanmada, genelgede yer almamasına rağmen fiili olarak engellenmeye çalışılan alkol satışının Valilikler İl Hıfzıssıhha kurullarınca yasaklanmaya çalışılması üzerine açıklama yaptı.

Ağbaba, “AKP günlerdir pandemiyi bahane ederek çıkardığı “tekel yasağı” üzerinden ülkede yeni bir gündem belirlemeye çalışıyor, salgını bahane ederek insanların yaşam tarzlarına doğrudan müdahale ediyor. Anayasa’da belirlenmiş haklar genelgelerle sınırlanamazken,günlerdir yasak açıklamaları yapılıyor" dedi.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Valilerin başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurullarından alınan kararlar, AKP’nin genelge ile yapamadığını, İl başkanı gibi çalıştırdığı Valiler eliyle yaptırmasıdır. Alınan bu kararlar, direkt özel yaşama, kişi hak ve hürriyetlerine müdahaledir.

Yazılı hiçbir yasa maddesine dayandırılmayan ve bu nedenle hukuka aykırılık söz konusuyken, yasağın alt yapısını hazırlamak için İl Hıfzıssıhha kurullarının kullanılması da ayrı bir tartışma konusudur. Tamamen keyfi tamamen hukuk dışı, alınan kararlar hukuk devleti değil çadır devleti kuralları!’nı ortaya koyuyor.’Şahsım öyle istedi öyle olacak!’deniliyor.

Bugün yaşananlar hepimize gösteriyor ki laik devletin düşmanlarının teokratik devlet özlemleri ifşa olmuştur, ortaya çıkmıştır.

Alkollü içeceklerin yasaklanması Anayasa’nın 14. Maddesine aykırıdır. Anayasa hükümlerinden hiçbirisi devlete veya kişilere, Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesine ya da Anayasa’da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. Maddesine de aykırılık teşkil eder.

Tüm işyerlerini bir kuruş destek vermeden kapatanlar, bu insanlar 17 gün ne yiyecek diye düşünmeyenler ne içeceğine de müdahale edemez. Kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır. Kimsenin özel yaşamına, ne yiyip içtiğine karışamazsın! Anayasa’da belirlenmiş hakları kafana göre çıkardığın bildirilerle sınırlayamazsın!

Alkollü ürünler satış yasağı kararının salgınla mücadeleyle bir ilgisi yoktur, tamamen ideolojiktir, hayat tarzına müdahalesinin açıkça örneğidir. Alınan bu yasak kararları hiçbir şekilde kabul edilemez! Açıkça hukuka aykırıdır ve bununla ilgili gereken tüm itirazlarımızı tüm platformlarda yapacağız."

Ne olmuştu?

Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.

Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.

Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valiliği'nin alkol satışına ilişkin resmî açıklamasını sosyal medya hesabından 'retweet'ledi. Valilik açıklamasında marketlerdeki alkol satışının 81 ilde olduğu gibi Kütahya'da yasak olduğu, tekel bayilerinin faaliyetlerinin de tam kapanma süresince sınırlandırıldığı belirtilmişti.

Daha sonra Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada, alkol satış yasağının kalktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Doğru değil, tam kapanma boyunca devam edecek. Kısıtlamalar başladığında (14 nisan) 63 bin olan vaka sayısını bugün 31 binlere getirdik. Demek ki aldığımız kararlar doğru..." dedi.