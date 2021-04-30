İçişleri Bakanı, Kütahya Valiliği’nin açıklamasını ‘retweet’ledi: Marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde devam etmektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valiliği'nin alkol satışına ilişkin resmî açıklamasını sosyal medya hesabından 'retweet'ledi. Valilik açıklamasında marketlerdeki alkol satışının 81 ilde olduğu gibi Kütahya'da yasak olduğu, tekel bayilerinin faaliyetlerinin de tam kapanma süresince sınırlandırıldığı belirtiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzısıhha Kurulu’nun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerden marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulamaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama sürecince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacak." denildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.

Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.

Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi.

TIKLAYIN | Alkol yasağı tartışması | Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı, “Yasak kalktı” dedi; İçişleri Bakanlığı resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi