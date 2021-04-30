Alkol yasağı tartışması | Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı, “Yasak kalktı” dedi; İçişleri Bakanlığı resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi.
TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Aybaş, Twitter hesabından "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.
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Avukat Ali Gül de, "Özgür Bey'in paylaşımını netleştireyim" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Zaten hukuken ortada bir alkol satış yasağı yoktu, sözlü ve dolaylı bir buyruk vardı. Satışı yasal olan alkollü içkinin satışı elbette ki serbest, hiçbir yasak yok. Çevrenizdeki herkese ve marketlere bu hususu aktarın lütfen. Yani olmayan ve fiilen getirilmeye çalışılan yasak kalkmış oldu. Emek veren herkese teşekkürler, çıtını çıkarmayan muhalefet partilerine de yazıklar olsun."
İçişleri Bakanlığı: Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili işlem başlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamlara itibar edilmemelidir" denildi.
"Alkol satışı yasağı" ile ilgili bir ifadenini yer almadığı açıklamada, "Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" açıklaması yapıldı.
TTBP Başkanı Özgür Aybaş, daha sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar hatta kapattırıyorlar" dedi.
Aybaş, "Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var .TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı 'satış yapacağız' diye, binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur" açıklamasını yaptı.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin 17 gün boyunca tam kapanmaya gideceğinin açıklanmasının ardından, hafta sonları uygulanan içki satışı yasağının uygulanıp uygulanmayacağı da tartışma konusu olmuştu.
Genelgede alkollü içki satışı yasağına ilişkin herhangi bir madde yer almamasına rağmen, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Genelgede 'alkol satışı yasak' diye bir ibare, madde dahi yok... Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
27 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" yanıtını verdi.
Hukukçular ve kamuoyu, söz konusu kararın hukuk aykırı olduğunu ve yaşam tarzına müdahale olduğunu savunmuş, duruma tepki göstermişti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de satış yasağına ilişkin genelge gelmediğini ifade ederek, "Ne yapacağız, biz kendi kendimize 'Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz." açıklamasını yapmıştı.