Alkol yasağı tartışması | Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı, “Yasak kalktı” dedi; İçişleri Bakanlığı resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, tam kapanmanın uygulanacağı 17 günde alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. İçişleri Bakanlığı ise, Aybaş'ın açıklamasından bir süre sonra, yaptığı açıklamada, "alkol yasağı" ile ilgili bir ifade kullanmadı; resmi açıklamalar dışındaki duyurulara itibar edilmemesini istedi. TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde uygulanması beklenen alkollü içki satışı yasağıyla ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı. Aybaş, Twitter hesabından "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. TIKLAYIN - Kapanma genelgelerine yazılmayan alkol yasağı, fiili olarak nasıl yayıldı, nasıl uygulanıyor?

Avukat Ali Gül de, "Özgür Bey'in paylaşımını netleştireyim" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Zaten hukuken ortada bir alkol satış yasağı yoktu, sözlü ve dolaylı bir buyruk vardı. Satışı yasal olan alkollü içkinin satışı elbette ki serbest, hiçbir yasak yok. Çevrenizdeki herkese ve marketlere bu hususu aktarın lütfen. Yani olmayan ve fiilen getirilmeye çalışılan yasak kalkmış oldu. Emek veren herkese teşekkürler, çıtını çıkarmayan muhalefet partilerine de yazıklar olsun." İçişleri Bakanlığı: Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili işlem başlatılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamlara itibar edilmemelidir" denildi. "Alkol satışı yasağı" ile ilgili bir ifadenini yer almadığı açıklamada, "Yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatlar başlatılacak" açıklaması yapıldı. TTBP Başkanı Özgür Aybaş, daha sonra yaptığı açıklamada, " Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar hatta kapattırıyorlar" dedi. Aybaş, "Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var .TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı 'satış yapacağız' diye, binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur" açıklamasını yaptı.