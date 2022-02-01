CHP'li Ağbaba: 250 liradan 650 liraya çıkan faturalar, artık 550 lira gelecek; teşekkürler Erdoğan!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili, Veli Ağbaba, en düşük tarifede hesaplanacak aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarılmasına tepki gösterirdi.

CHP'li Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan müjdeyi verdi. Kademeli elektrik tarifesini 150kws'den 210 kws'ye çıkmış. 250 TL'den 650 TL'ye çıkan faturalar, artık 550 TL gelecek (!) Teşekkürler Erdoğan" yazdı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu. Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.