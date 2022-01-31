Erdoğan: İlgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatı verdik; en düşük tarifede aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi.

Erdoğan, kabinedeki görev değişimiyle ilgili olarak ise, "Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti; bundan sonra da değişiklikler yapabiliriz"

"Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni enerji, vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl hedef ülkemizi 2023 hedefine ulaştırmak, gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.

Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var. Bunları milletimizi o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihayetine uğraştıracağız. Ülkemizin son 20 yılında bize bu imkanı veren, insanımızın başını dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun."

"Tarımsal destek bütçesini 29 milyar liraya çıkarttık"

Türkiye son yılların en bereketli ve elbette onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda, şehir içi ulaşımında çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumlu alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti.

Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını, barajların doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Şubat, Mart, Nisan ayında yeterli yağış alır bereketli yılı hep birlikte yaşarız.

"Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık yakında tümüyle kaldırıyoruz"

"2022 yılında 25,8 milyar tarımsal destek bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızı çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum.Özellikle hububat üreticilerimizin desteklerini geçen yıla oranlar yüzde 120 oranında arttırdık. Kış mevsiminde öne çıkan hususlardan biri de elektrik ve doğalgaz konularıdır. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta bulunan bir arıza nedeniyle doğalgaz arzında bir azalma ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması hususunda mutabık kaldık. Böylece İran'la gaz akışını yeniden başlattık. Ayrıca Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını da arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık yakında tümüyle kaldırıyoruz. Bir başka önemli konu da elektrik faturalarında yaşanan artıştır."

"Aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz"

"Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz."

"Firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz"

"İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik sürecinde sürekliliği sağlayacak, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bankaların ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacak. Yeni kredi paketin hayırlı olmasını diliyorum."

"Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız"

"Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Dezavantajlı ailelerimize destek paketini hayata geçiriyoruz. Sadece salgınla değil deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerle mücadelede de dünyada örnek bir ülkeyiz. Elazığ ve Malatya, İzmir depremleri, Karadeniz bölgelerinde sel felaketi, Akdeniz ve Ege'deki yangınlarla bunu tekrar tekrar ispatladık.

Avrupa'daki bazı şehirlerde yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan altyapı, üstyapı kayıpları yıllardır telafi edilememişken biz birkaç haftada arama kurtarma, 1 yılda da yeni konut inşası çalışmalarını tamamlayabilen bir yönetim sergiliyoruz. Cumartesi günü Giresun'un Dereli ilçesine yaptığımız ziyarette, inşasına başlamış konut ve işyerlerinin resmi açılış törenine katıldık.

Dereli'deki 213 konut 82 işyerinin resmi açılışını ve teslim törenini gerçekleştirdik. Felaketin yaşandığı ilçelerde yollar, altyapı, kamu binalarında pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köylerimizde ahırlı evler başta olmak üzere, halen inşası süren yapıları tamamlıyoruz."

"Ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız"

"Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenleri aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğini görebilmemize de vesile oluyor. Bizden önceki dönemde yapılanların 5-10 katı eseri milletimizin hizmetine vermeyi müşahede etmekten gurur duyuyoruz.

Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. Bu hafta sonu Cumartesi günü inşallah Zonguldak'ta olacağız. Oradaki tünel, kavşak düzenlemelerinin açılışını yapacak, Zonguldaklı hemşehrilerimizle birarada olacağız."

"İHA araçlarını 8'e, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz"

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece milletimizin ne istediğine, ne beklediğine, ne talep ettiğine bakarak yönümüzü belirledik, bundan sonra da aynı şekilde istikamet tayin edip yola devam edeceğiz. Orman yangılarındaki altyapımızı güçlendirecek adımlarımızı arttırıyoruz. Yerli ve milli İHA araçlarını 8'e, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz."

"100 bin vatandaşımızla bir gönüllü gücü oluşturuyoruz"

Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz. Tıpkı kar yağışının rahmeti ve zahmetinin birlikte tezahür etmesi gibi, Türkiye'nin girdiği kalkınma ve büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız dönüşüm, değişimin, hedef büyütmenin neticeleridir. Ülkemize kurulan tuzakları aşarken, ayağımıza takılan çelmelerin üzerinden atlarken yaşadığımız sıkıntılar da var.

Türkiye hem tarihi hem coğrafi böyle bir süreci asla rahat bırakılmayacak, kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi desteklenmeyecek iddialara, müktesebata sahip bir ülkedir. Geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan pranga, sırtına yüklenen kamburlara rıza gösterip sadece günü kurtarmaya koşsaydık belki de bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama milletimizin karşısına alnı ak, başı dik çıkarak söz edemezdik. Türkiye eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, tarım ve şehirciliğe her alanda dünya ile yarışacak altyapıya sahipse ısrarla kendi yolumuzda yürümeye borçluyuz.

Bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülke isek bunu sözde müttefiğe yaslanmaya değil kendi yüreğine, bileğine borçludur.

"Enflasyondan, hayat pahalılığından milletimize koruyacak adımları atıyoruz"

"Milletimizi siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleri ile birbirine düşürmek istediler. Diplomatik hançer, gizli açık oyunlarla tökezletmeye çalıştılar. PKK, FETÖ, DEAŞ'a kadar ne kadar terör örgütü varsa üzerimize salmaya kalktılar. Bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Hamdolsun bu oyunların hepsini bozduk.

Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Her saldırıyı gereken tedbirleri alarak savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Yaşanan kur dalgalanmasının önüne bu şekilde geçtik. Ortaya çıkan yüksek enflasyondan, hayat pahalılığından milletimize koruyacak adımları da birer birer atıyoruz."

"Enflasyondaki yükselişin kamburunu maalesef bir süre taşımak mecburiyetinde kalacağız"

Enflasyondaki belli döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir süre taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her ayın bir aydan daha iyi olacağı döneme girdik. Devletimizin tüm imkanlarını, insanlarımızın emrine verdik, vermeyi sürdüreceğiz. 20 yıldır bu ülkenin bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek vatandaşlarımızı müreffeh, ülkemizi mamur, devletimizi güçlü halde sözümüzü tutmak boynumuzun borcudur. Büyük ve güçlü Türkiye ile birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz. Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

Herşeyin anahtarı işte bu ahittir. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu hususa herşeyden fazla hassasiyet göstermemiz şarttır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle bu millete zarar verilemez.

Son dönemde kimileri siyasi ve sosyal hassasiyeti kaşıyarak, kimileri ekonomik sıkıntıların sebep ve sonuçlarını çarpıtarak, milli ve manevi değerlerimize saldırırak Türkiye'nin büyük gücüne saldırdılar. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Bu duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."