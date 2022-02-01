Resmî Gazete'de yayımlandı: En düşük tarifede hesaplanacak aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı, elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak 210 kilovat olarak belirlendi.

Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada en düşük tarifede aylık elektrik tüketiminin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını bildirmişti.

Resmi Gazete'deki karar için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan açıklamıştı: Aylık tarife limiti 210 kilovatsaate çıkınca fatura 42 TL düşecek