CHP'li Adıgüzel: Soylu'nun mevcut belediye başkanının adaylığını istemeyenlere Peker aracılığıyla müdahale ettiği anlaşılıyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in Ünye konusundaki iddialarının, Ordu'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasında güç dengelerine dahil olduğunu gösterdiğini söyledi. Adıgüzel, "Süleyman Soylu'nun mevcut belediye başkanı aleyhine yazılan yazılara ve adaylığını istemeyenlere Sedat Peker aracılığıyla müdahale ettiği anlaşılıyor. Bu süreçte Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı, ama Kurtulmuş onu Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili yaptı. Bu şekilde Ünye kurtuldu ama soygun tüm Ordu çapında sürüyor" dedi.

TIKLAYIN - Sedat Peker'in "AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım" dediği gazeteci Cihan Çakır konuştu

CHP'li Adıgüzel, Peker'in Ünye'deki seçimler sırasında bir gazeteciyi, AKP'li belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili haber yapmaması konusunda uyardığına ilişkin iddialarını, değerlendirdi.

Peker'in açıklamalarını, "Ordu'da Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş arasındaki güç ve mevzi savaşına müdahil olduğunu gösteriyor" sözleri ile değerlendiren Adıgüzel; "Ordu'da, iktidar içinde geçmişte, Numan Kurtulmuş-Enver Yılmaz kavgasına şahit olduk. Şimdi Numan Kurtulmuş-Süleyman Soylu kavgası şeklinde devam etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"Soygun tüm Ordu çapında sürüyor"

Anka'da yer alan habere göre, Adıgüzel, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ünye'de, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ekibinin Adem Atik'i belediye başkanı yapmak istediklerini söylerken, şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu'nun mevcut belediye başkanı aleyhine yazılan yazılara ve adaylığını istemeyenlere Sedat Peker aracılığıyla müdahele ettiği anlaşılıyor. Bu süreçte Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı, ama Kurtulmuş onu Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili yaptı. Bu şekilde Ünye kurtuldu ama soygun tüm Ordu çapında sürüyor."

Adıgüzel, Ordu'daki ihalelere için de "Daha geçen gün 25 adet pazarlık usulü adrese teslim milyonluk ihaleleri açıkladım. Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı ama Ünye Limanı'na kayyım olarak atandı. Sonra da benim buradaki alengirli işleri açıklamam üzerine istifa etti. O günden bugüne kavga Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir arasına taşındı" dedi.

"Sözün özü: Tencere dibin kara, seninki benden kara"

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, Ünye Asarkaya Kent Ormanı'na yapılan yol çalışmasını tartışmalar nedeniyle durdurduğunu ileri süren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Cezalandırılan Ünye Belediye Başkanı değil, tüm Ünye halkıdır. Sözün özü, tencere dibin kara, seninki benden kara. Tüm bu süreçlerin bağımsız mahkemelerde ve TBMM'nin denetleme görevi kapsamında araştırma komisyonu kurularak irdelenmesi gerekiyor. Ama iktidar vekillerinin oylarıyla reddedildi. Ne olmuş oldu? Tüm milletinin konuştuğu, milletin meclisinde konuşulmasın dendi."

Peker ne söylemişti?

Ünye'de yerel bir gazetenin sahibi olduğunu söyleyen Cihan Çakır, katıldığı bir televizyon programında, Sedat Peker ile arasında geçtiğini ileri sürdüğü diyalogu paylaşmıştı.

Çakır, "Sedat Peker, Hüseyin Tavlı ile ilgili bir haber için aradı. Bizden haberin kaldırılmasını istedi. Neden diye sorduk. Önce yok dedik. Sonra ısrarla rica etti. Haberi neden kaldıracağız, ‘Sizin Ünye ile ne gibi bir alakanız var?’ diye sorduk. Bize, ‘Bakanlıktan dostlarımız aradı. Bizzat rica etti. Ben de senden rica ediyorum’ dedi" demişti.

Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar" demişti.

TIKLAYIN - Sedat Peker: Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçe cek

TIKLAYIN - Sedat Peker: Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum; 'pambıkören' paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun