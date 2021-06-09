Sedat Peker: Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum; 'pambıkören' paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Doğan Medya Grubu'nu 2 milyar dolar civarında bir paraya satın alan Yıldırım Demirören'e ilişkin iddialarda bulunurken, "12 milyon dolarlık arsaya Sadık Soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası'ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin. Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp" dedi. Peker, mesajını suç duyurusu olarak paylaştığını belirtirken, "Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. pambıkören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun" ifadesini kullandı.

Peker, daha önce videolarında da dile getirdiği, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediye ilişkin iddialarını sürdürdü.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Demirören'in krediye teminat gösterdiği arsanın imarının mahkeme kararıyla iptal edildiğini belirten Peker, "50 milyon dolara getirttiğin o devasa uçağın var ya, birazcık namusun varsa o dahil tüm lükslerini Ziraat Bankası'na teslim edersin" açıklamasında bulundu.

Peker'in Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

"1- Pambıkören, Kemer Country'deki arsayı Esat Edin'den önce 5 milyon dolar borçlandırıp, sonra hacız getirip 12 milyon dolara aldın, çöktün. 12 milyon dolarlık arsayı sadık soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası'ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin

2- Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. pambıkören paralarını yurtdışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz.

3- Bu iki tweeti hem suç duyurusu olarak hem de burada kalması için yazdım. Ziraat Bankası'ndan pambıkörenin kullandığı kredinin karşılığında artık hiçbir teminat yoktur (sen bittin pambıkören). Kemer countrydeki arazine artık pambık ekersin.

4- 50 milyon dolara getirttiğin o devasa uçağın var ya, birazcık namusun varsa o dahil tüm lükslerini Ziraat Bankası'na teslim edersin. Ziraat Bankası'ndan senin çaldığın para, gariban çiftçinin alın teriyle kazandığı paradır.

Köylü milletin efendisidir.

Mustafa Kemal Atatürk"