Sedat Peker'in "AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım" dediği gazeteci Cihan Çakır konuştu

Organize suç lideri Sedat Peker'in tehdit ettiğini doğruladığı gazeteci Cihan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"Peker’in rica etmesinin sebebi, bakanlığın kendisini aramasıymış. Bahsettiği bakanlık ise İçişleri Bakanlığı… Biz hiç yapmadığımız bir şekilde ilk haberi kaldırmak zorunda kaldık" diyen Çakır, sözlerinin devamında, "Bu kez yine aynı istekle geldiklerinde haberi kaldırmadık ve ‘Çok gazetecilik oynamak istiyorsanız gazete kurdun’ dedik. İsteklerinin etik olmadığını ifade ederek bir dahaki taleplerini yerine getirmeyeceğimizi söyledik. Haberimizi kaldırmayacağımızı bunun etik olmadığını ifade ettik" dedi.

Organize suç lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar” demişti.

"7 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok fazla şeyle karşı karşıya kaldık" diyen Çakır, önceki dönemde AKP Belediyesi’ni eleştirdikleri gerekçesiyle engelli olmasına karşın darp edildiğini de ifade etti.

"Peker’in rica etmesinin sebebi, bakanlığın kendisini aramasıymış"

TELE1’e konuşan Karadeniz Radyo Gazeteciler Derneği Başkanı Cihan Çakır ise şunları söyledi:

“Ünye’deki seçimin neden kendisini etkilediğini sordum. Peker’in rica etmesinin sebebi, bakanlığın kendisini aramasıymış. Bahsettiği bakanlık ise İçişleri Bakanlığı… Biz hiç yapmadığımız bir şekilde ilk haberi kaldırmak zorunda kaldık. Bu kez yine aynı istekle geldiklerinde haberi kaldırmadık ve ‘Çok gazetecilik oynamak istiyorsanız gazete kurdun’ dedik. İsteklerinin etik olmadığını ifade ederek bir dahaki taleplerini yerine getirmeyeceğimizi söyledik. Haberimizi kaldırmayacağımızı bunun etik olmadığını ifade ettik.

"İş mafyavari boyutlara kadar geliyor, benim asıl üzüldüğüm nokta hukukun yanımızda olmaması"

7 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok fazla şeyle karşı karşıya kaldık. Engelli olmama rağmen ben darp edildim. Önceki dönemde AKP Belediyesi’ni eleştirmiştik. Doğruları yazan gazetecilerin işi zor. Maddiyatla ve hukukla bastırmaya çalışıyorlar. İş mafyavari boyutlara kadar geliyor. Benim asıl üzüldüğüm nokta hukukun yanımızda olmaması.

Emniyet kayıtlarında beni darp edenlerin kayıtları var. Savcılığa yansıdıktan sonra 2 yıl süren dosya açılmadan kapatıldı. Belediyelerdeki yolsuzluğu ve eş dost ilişkilerini yazıyorduk. Bu sebeple çok zor şeyler yaşadık."