Sedat Peker: Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Doğan Medya'nın satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediklerini söylediği Demirören Grubu ile ilgili yeni iddialarda bulundu.

Tweet dizisinde Peker, "Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de.. Pambıkören Kemer Country’de ki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim. Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek. Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim." ifadesini kullandı.

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"Perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir"

Peker, "Bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım. Ancak Twitterim açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım." açıklamasını yaptı.

"AK Parti için pek çok miting yaptım"

Peker paylaşımında şunları kaydetti:

"Takılmışsınız bir Rize mitingine.Hükümete sürekli neden Sedat Peker’e Rize’de miting yaptırdınız diyorsunuz.Ben sadece Rize’de miting yapmadım ki; Sakarya’da, Sivas’ta, Maraş’ta, Niğde’de, Kıbrıs’ta, İzmir’de, Nevşehir’de, Ankara’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde yaptım (ak parti için)"