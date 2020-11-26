CHP’li Adıgüzel: Mart ayına kadar 100 bin insan ölebilir; 20 günlük tam kapatma şart!

Pandemi boyunca yalnızca İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat edenlerin sayısının 16 bin 610 olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda doktor olan Mustafa Adıgüzel, “günde binin üzerinde cenaze mart başına kadar devam ederse ülkemiz için bu 100 günlük süreçte 100 binin üzerinde insan kaybı riski var” dedi. Adıgüzel devamında 20 günlük bir kapanmanın şart olduğunu ifade etti.

Sözcü yazarı Aytıunç Erkin’e konuşan CHP’li Adıgüzel’in açıklamaları şöyle:

Pandemide gelinen nokta 20 günlük tam kapatmayı gerektirmektedir. Salgının başından beri en kötü günleri yaşamaktayız. Dünya Sağlık Örgütü üçüncü bir dalgadan söz etti. Mart başına kadar çok daha kötü bir süreç yaşanacak gibi görünüyor.

“Bu rakamlar doktor onaylı”

Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın üyelerinden, büyükşehir belediyeleri ve CHP'li belediyelerden aldığım verilerle konuşuyorum. Şu anda sadece 3 ilin cenaze sayısı 24 Kasım için: İstanbul 211, İzmir 73, Ankara 31 olmak üzere toplam 315. Pandemi toplamında ise İstanbul 11 bin 600, Ankara 2 bin 923, İzmir 2 bin 87 olmak üzere 16 bin 610… Bu sayıların doktor onaylı sadece pozitif sayılar olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü ölüm raporu bildiriminde ‘bulaşıcı hastalık' kodunu girebilmek için test pozitif şartı var. Yoksa site engelliyor, seçenek vermiyor.

“Türkiye ölçeğinde günlük binin, pandemi toplamında 100 binin altında değil”

İstanbul, Ankara ve İzmir'in 25 milyon nüfus barındırdığını düşünürsek, ülke geneline projeksiyon yaptığımızda günlük pozitif vefat sayılarının 800'den, pandemi süreci boyunca da 50 binden aşağı olmadığını görüyoruz. Bir de bu pozitif cenazelerden hariçler var. Bu sayıdan daha fazla olmak üzere testi Covid-19 negatif ölümleri ve bilerek ya da idari mobbing ile bulaşıcı hastalık girişi yapılmayan Covid-19 ölümleri var ki, bu cenaze sayılarından daha da yüksek. Zaten testin duyarlılığının yüzde 50 civarında olduğunu biliyoruz. Bu durumda sayılara testi negatif Covid ilişkili ölümleri de eklediğimizde cenaze sayısının Türkiye ölçeğinde günlük binin, pandemi toplamında da 100 binin altında olmadığını görüyoruz.

“Bakan kendi ağzıyla itiraf etti”

Sağlık Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu yıl ilk 9 ayda 339 bin cenaze bildirimi olduğunu, konuşmasının bir başka bölümünde de her 10 cenazeden birinin bulaşıcı hastalık şeklinde rapor edildiğini kendi ağzı ile ifade etti. Bu da tutanaklarda var.

“Yeni 5 milyon vaka demek”

Sonuç olarak günde binin üzerinde cenaze mart başına kadar devam ederse ülkemiz için bu 100 günlük süreçte 100 binin üzerinde insan kaybı riski var. Keza bu 100 günlük süreçte aynı hızda yeni 5 milyon vaka demektir.

“20 günlük tam kapatma şart!”

Önerim tam kapatma ile hastalığı önce durdurup, bahar aylarında da tam bitirmektir. Önümüzdeki yaz sezonunda da ülkeye dışarıdan girişleri sıkı bir şekilde kontrol altına alıp turizmi de yerli turistle karşılamak mümkündür. Biz bize yeteceksek böyle yetelim. Böylece yıllardır tatil yapma imkanı bulamayan insanımıza da gün doğmuş olur. Önümüzdeki eğitim sezonunda da çocuklarımız güvenli huzurlu bir şekilde okullarına gidebilecek olur. Son sözüm: 20 günlük tam kapatma şart!”

“Aşı kesin çözüm değil, çünkü etkisi kısa süreli olacak”

“Aşı kesin çözüm değil. Çünkü etkisi kısa süreli olacaktır. Takip ettiğiniz birçok kişide hastalık geçirdikten aylar sonra antikor sıfırlanmıştır. Aşı ile sağlanacak bağışıklık çok daha kısa süreli olacaktır. Çünkü bilimsel olarak, hastalık geçirilirken canlı virüs ile karşılaşıldığı için daha fazla antikor bırakır. Aşı ile verilen ölü virüs ya da virüs parçaları ile oluşturulan bağışıklık ise çok daha kısa süreli olacaktır. Aşı yapılsa bile ülke içerisinde döngü hastalığı yok etmeye yetmeyecektir. Üstelik henüz yan etkisi olmadığına dair yeterli bilimsel veriler yok.”

TIKLAYIN - CHP’li Mustafa Adıgüzel: Pandemi boyunca üç büyük şehirde toplam ölü sayısı 16 bin 610