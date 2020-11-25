CHP’li Mustafa Adıgüzel: Pandemi boyunca üç büyük şehirde toplam ölü sayısı 16 bin 610

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün itibariyle İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat edenlerin sayısının 315 olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda doktor olan Adıgüzel, pandemi boyunca ise bu üç ilde toplamda ölüm sayısının 16 bin 610'a ulaştığını ifade etti.

CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda doktor olan Mustafa Adıgüzel, ülkedeki Covid-19 ölümleriyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

“Bulaşıcı hastalıktan ölümler Covid-19 kaynaklı”

Adıgüzel, belediyelere intikal eden bulaşıcı hastalıktan ölümlerin tümünün Covid-19 kaynaklı olduğunu belirterek “Tüm pandemide belediyelere intikal eden bütün bulaşıcı hastalık ölümleri Covid-19. Çünkü ölüm bildirimi yapılırken testi pozitif değilse 'bulaşıcı hastalık' seçeneği işaretlenemiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı yalan söylüyor. Sadece 24 Kasım’da üç ilde resmi defin sayısı 315″ ifadelerini kullandı.

“Günlük kayıp binin üzerinde”

Türkiye’de günlük kaybın binin üzerinde olduğunu açıklayan Adıgüzel, “315 vefat sadece 25 milyon nüfusun. 83 milyon Türkiye için binin üstünde günlük kaybımız var. DSÖ’nün Covıd-19’dan günlük ölüm sayılarında, gerçek vefat sayıları girilmiş olsa ABD’nin önünde dünyada ilk sıradayız. Haftalık değerlendirmede de 2. sıradayız. Artık tam kapanma şart” mesajı verdi.