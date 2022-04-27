CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu, adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti

CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısındaki "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" çıkışına ilişkin olarak, Gezi davasında alınan hapis kararlarının “bardağı taşıran son damla” olduğunu söyleyen CHP kurmayları, "İktidar herkese sopa gösterdi. Hiçbir suçu olmayan, daha önce serbest bırakılmış insanlar mahkûm edildi, hukuka aykırı kararlar verildi. Genel Başkanımız da konuşmasında, ‘Gösterdiğiniz sopadan başını eğecek kimse yok, biz dimdik başımızla yolumuza devam edeceğiz, bununla ilgili bugünden itibaren kendi yol yürüyüşümü herkese duyuruyorum’ diye bir mesaj verdi" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun 'yol arkadaşlarına' yönelik "Ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!" mesajının sadece iktidara değil, sivil toplum kuruluşları ve siyasilere de olduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Toplumun farklı kesimlerine ‘Zulmedenler kadar zulme sessiz kalanlar da pay sahibidir, sessiz kalmayın’ mesajıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında çıktığı yolu daha belirginleştirdi” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun hem “adaylık sinyali” hem de “düzeni değiştirmeye yönelik bir mesaj da verdiğini” belirten parti kurmayları şunları kaydetti:

“Genel başkan, ‘Ben bir yola çıktım. Artık bütün dava arkadaşlarım bir karar vermeli, ya çıktığım yolda benle yürürler ya da nerede yürümek isterlerse orada yürüsünler’ dedi. Bu sadece adaylığa yönelik değil, bir sistemi değiştirmekle ilgili bir meseleydi. Adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti ve ‘İnsanlar taraflarını belli etsin’ dedi. Bunu tüm halka, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere söyledi.”

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan yol arkadaşlarına: Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!