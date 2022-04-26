Kılıçdaroğlu’ndan yol arkadaşlarına: Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında her zamankinden çok daha kısa bir konuşma gerçekleştirdi. "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim" diyen CHP lideri, "Ya bana katılın ya da şimdi şuanda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum" diyerek yol arkadaşlarına seslendi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek, "Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum" diyen CHP lideri, "Bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Bu engerekler ve çiyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, dünkü Gezi davasında verilen hapis cezalarına ilişkin olarak da konuştu. "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil" diye konuştu.

Muhalefet partileriyle gerçekleştirdikleri toplantı

CHP lideri, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine dün 6 muhalefet parti olarak gerçekleştirdikleri üçüncü toplantıdan söz ederek başlayan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Güzel ülkemizde barışı esenliği hep birlikte sağlayacağız. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak uzun bir çalışma yaptık. Sonucunda bir açıklama da yaptık orada güzel açıklamalarımız var. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağımız diye bir çalışmamız var. Ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazanacağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teminat altına alınacak. Ayrıca cumhurbaşkanlarını seçeceğimiz kişinin niteliklerini de kamuoyuyla paylaşmış olduk" dedi.

"Özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir, baskıya isyandır Gezi"

Sözlerinin devamında Gezi davasına değinen CHP lideri, şöyle konuştu:

"Dün bir karar açıklandı. Gezi. Gezi kararı açıklandı. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Bu tür mahkemelerde ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu ülkenin genel kurmay başkanının bile terörist olarak kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını da gördük. Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir. Baskıya isyandır Gezi. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim Vera'ya bir sözümüz var, biz Vera'yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız. Bunu iktidar beşli çetelerin iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın halkın değil milletin değil beşli çetelerin iktidarıdır."

Sözlerine "Ben devletin nasıl soyulduğunu şöyle ifade edeyim; bugün farklı bir konuşma ile karşınızda olacağım" diyen CHP lideri, şunları kaydetti:

"Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Seslenmek istiyorum ey saray sesimi duyuyor musun; hiç kimse olarak gördüklerin yani görmezden gördüklerinin karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun! Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. Bunlar engerekler ve çiyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır demiş Ahmed Arif. Dünya kötülük yapanların yüzünden değil buna seyirci kalanların yüzünden bu hale geldi! Cesaret yoksa zafer yoktur değerli arkadaşlarım.

Yol arkadaşlarım, bütün yol arkadaşlarımıza sesleniyorum, size de bir çift lafım var, bu engerekler ve çiyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da şimdi şuanda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum.

Bir insanın uğurunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim. Durmayacağım. Söz veriyorum milletimin huzurunda söz veriyorum durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz, beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz, yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz, ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla bu enflasyonla kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçakla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet.

Hadi eyvallah arkadaşlar."

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