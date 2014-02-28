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Politika

CHP'li Erdoğdu: 17 Aralık soruşturmasını kapatan hâkimler ve savcılar yargılanacak

Erdoğdu: Gezi eylemleri gibi tüm soruşturmaların faili meçhul kalmasına göz yuman yetkililerin teker teker hesap vermeleri için devletin tüm imkanları seferber edilecektir

28 Şubat 2014 19:31

CHP Kriz Masası Başkanı ve İsatanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklu sanıkların tahliyesi ile ilgili olarak “soruşturmayı kapatan hakimler, savcılar ve diğer tüm azmettiriciler yargılanacak” dedi.

"Dinleme kayıtlarının bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edilmesi ile birlikte iki eski Bakan çocuğu ve Reza Zarrab’ın tahliye edilmesi için gerekli ortamın oluşturuldupunu" belirten Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması şöyle:

Siyasi ahlak ve yargı bağımsızlığı açısından utanç verici günlerden geçiyoruz. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başladığı günden bu yana yargı AKP’nin saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. AKP’nin yargıya demokrasiyle uzaktan yakından bağdaşmayan müdahaleleri ile engellenen soruşturmada ilk önce bu soruşturmayı yürüten savcılar sürgün edilmiş, hemen ardından yasal düzenlemelerle yargının bağımsız hareket etmesi önlenmeye çalışılmıştır.

Ortaya çıkan dinleme kayıtlarından Başbakan ve Bakanlarının ahlak ve hukuk dışı parasal ilişkiler içerisine girdiği bazı işadamlarının malvarlıklarına soruşturma kapsamında konulan tedbirler savcı ve hâkimlerin sürgün edilmesi sonrasında kaldırılmış, son olarak dinleme kayıtlarının da bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edilmesi ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kelimenin tam anlamıyla sıfırlanmış, geride iz bırakılmadığından emin olunduktan sonra da tutuklu son sanıklar olan 2 AKP’li eski Bakan çocuğu ile Reza Zerrab tahliye edilmişlerdir.

Soruşturmanın karartılması sürecine katkı sağlayan, Türk Milleti adına değil Recep Tayyip Erdoğan adına karar veren hâkimler, hâkimlere bu hukuksuz ortamı yaratan, delilleri karartan savcılar ve emniyet görevlileri ile yolsuzlukların aklanmasına yardımcı olan tüm bürokratlar bağımsız Türk yargısının önüne çıkartılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.

Sadece 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını kapatanlardan değil, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, KCK, ÇHD davalarında hukuksuzluğa imza atan hâkimler ve savcılar, Roboski katliamı, Afyon mühimmat deposu patlaması, Gezi olayları gibi tüm soruşturmaların faili meçhul kalmasına göz yuman yetkililerin teker teker hesap vermeleri için devletin tüm imkanları seferber edilecektir.

Özgür ve demokratik bir Türkiye için geçmişte işlenmiş ve hesabı sorulmamış hiçbir suçun cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum.

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